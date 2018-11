PROGRAMMA GARE VI GIORNATA

Sabato 3 novembre, ore 14.30

Domenica ore 10.30

Ore 11

Ore 14.30

Ore 15

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per la sesta giornata del campionato di Seconda categoria. Solo uno l’anticipo di domani, sabato 3 novembre: Selci, dopo aver giocato il recupero della quarta giornata ieri, battendo per 0-4 la Rufinese, se la vedrà in trasferta e sarà ospitata della formazione del Quintilianum. Il match inizierà alle ore 14.30.Si giocheranno, invece, di domenica tutti gli altri incontri in programma. Alle ore 10.30 Castelnuovo di Farfa ospiterà, in casa, Monte San Giovanni mentre, alle 11, sono previste due gare: la capolista Atletico Sabina se la vedrà contro Equicola mentre la formazione del Velinia giocherà sul campo del Cittareale. Alle ore 14.30, invece, sono previste tre partite: a Cantalice, l’Atletico di mister Petrangeli sfiderà l’Atletico Torano del bomber Di Francesco; la Rufinese, vogliosa di riscossa dopo la sconfitta accaduta per mano del Selci, ospiterà in casa il 4Strade del Sacro CuoreA proposito del 4Strade, perde il suo allenatore Massimiliano Manganaro, che dovrà fermarsi per improrogabili impegni lavorativi, i quali lo porteranno a star fuori regione per circa 2-3 mesi, rientrando solamente nei fine settimana. «Mi auguro che la squadra riesca a portarsi al più presto nei vertici della classifica, fino al raggiungimento finale dell’obiettivo preposto», dichiara il tecnico. «Perdiamo un grande allenatore e una persona serissima, molto professionale - afferma il vice presidente Antonio Onofridispiace perchè avevamo puntato molto su di lui, comunque lo ringraziamo infinitimanete per il lavoro di questi 3 mesi, augurandogli un rientro immediato già dal prossimo anno. Quando abbiamo saputo della decisione del mister, ci siamo messi subito alla ricerca di una figura che collimi con il nostro progetto, di cui a breve ne verrà data notizia».Infine, il Borgo Quinzio sarà ospitato in casa del S.Susanna. Alle 15, infine, si giocherà l’ultimo match in programma per questa sesta giornata di campionato, che vedrà sfidarsi al “Ciccaglioni” di Rieti la formazione del Piazza Tevere e Poggio San Lorenzo entrambe vogliose di tornare al successo dopo rispettivamente il pareggio esterno contro Borgo Quinzio e la pesante sconfitta interna contro Cittareale.Quintilianum-Selci (arbitro Proietti di Roma 2)Castelnuovo di Farfa-Monte San Giovanni (arbitro Ventrone di Roma 1)Atletico Sabina-Equicola (arbitro Melfi di Roma 1)Cittareale-Velinia (arbitro Aguzzi di Rieti)Atletico Cantalice-Atletico Torano (arbitro Di Basilio di Roma 1)Rufinese-4Strade del Sacro Cuore (arbitro Formichetti di Roma 1)S.Susanna-Borgo Quinzio (arbitro Bordoni di Rieti)Piazza Tevere-Poggio San Lorenzo (arbitro arbitro J.Bertini di Rieti)Atletico Sabina 13Castelnuovo di Farfa* 12Borgo Quinzio 10Cittareale, Atletico Torano 9Monte San Giovanni, Equicola**, Atletico Cantalice* 7Selci* 6Piazza Tevere 54Strade del Sacro Cuore* 4S.Susanna*, Quintilianum**, Velinia* 3Poggio San Lorenzo, Rufinese 1* gare in meno