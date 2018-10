I COMMENTI, V GIORNATA, GIRONE C

4Strade del Sacro Cuore-Atletico Sabina 1-1

De Massimi (4S), Casali (AS)

La societá 4Strade del Sacro Cuore non ha rilasciato alcuna dichiarazione

Stefano Testa (Vice Allenatore Atl. Sabina)

Atletico Torano-S.Susanna 3-2

3 Di Francesco (AT), Bianchitti, Lemina (SS)

Dario Di Francesco (Giocatore Atletico Torano)

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

Borgo Quinzio-Piazza Tevere 1-1

Mariani (BQ), Cipriani (PT)

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

Cristian Scossa (Presidente Piazza Tevere)

Equicola-Atletico Cantalice RINVIATA

A causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, il match non è neppure iniziato.

Monte San Giovanni-Rufinese 5-2

Felicioni, 2 Mariani, Caprioli, Rinaldi (MSG), 2 Bianchetti (R)

Monte San Giovanni non ha rilasciato dichiarazioni

Antonello Natali (Presidente Rufinese)

Poggio San Lorenzo-Cittareale 2-4

2 Zingaretti (PSL), 2 Miguel, Aurelio, Tolli (C)

Marco Romagnoli (Allenatore Poggio San Lorenzo)

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Selci-Castelnuovo di Farfa RINVIATA

Match rinviato per assenza arbitro designato e sostituto arrivato dopo un'ora



Velinia-Quintilianum RINVIATA

Partita sospesa al 15’ del primo tempo, punteggio sullo 0-0, e poi definitivamente rinviata.

PROSSIMO TURNO, VI GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In Seconda categoria, nella quinta giornata di campionato, arriva il primo pareggio per la capolista Atletico Sabina, che viene fermata dal 4Strade del Sacro Cuore, con il punteggio di 1-1. Stesso punteggio maturato anche nel match tra Borgo Quinzio e Piazza Tevere. Con una tripletta del solito Di Francesco, l’Atletico Torano porta a casa tre punti importanti contro Santa Susanna. Netta vittoria del Monte San Giovanni che, in casa, batte con un ampio 5-2 la Rufinese mentre Cittareale batte, in trasferta, il Poggio San Lorenzo con un rotondo 2-4. Rinviate, invece, tre partite: Selci-Castelnuovo di Farfa è stata rinviata in quanto il direttore di gara designato non si è presentato al campo ed il suo sostituto è arrivato un’ora dopo, quando ormai alcuni giocatori avevano già abbandonato il campo; stessa motivazione, invece, accomuna il rinvio di Equicola-Atletico Cantalice e Velinia-Quintilianum, ovvero l’impraticabilità del terreno di gioco.: «Abbiamo giocato un buon primo tempo, girando molto bene la palla e surclassando i nostri avversari, che sono un’ottima squadra. Purtroppo, non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni create. Nella ripresa, siamo un po’ calati e non abbiamo sfruttato la nostra superiorità numerica. Negli ultimi 10’ abbiamo creato 3-4 azioni potenziali, che purtroppo non abbiamo concretizzato. Usciamo da questo campo con un buon punto conquistato contro una buona squadra. Ora, testa bassa e pensiamo già al prossimo match. Cerchiamo di conquistare più punti possibili».: «Bella partita. Abbiamo giocato molto bene, riuscendo a portare a casa tre punti importanti e concedendo poco ai nostri avversari. Continuiamo così!».: «Partita abbastanza equilibrata. Il direttore di gara ha assegnato ai nostri avversari un rigore ma non è stato bravo nell’annullare il loro gol, ampiamente in fuorigioco, come ci hanno confermato alcuni dei nostri avversari. Sotto il profilo arbitrale, siamo stati ancora sfavoriti. Ogni domenica, siamo sempre bersagliati e penalizzati dagli errori degli arbitri. Peccato, perché senza questi errori, la partita sarebbe potuta finire tranquillamente in pareggio».: «Partita sottotono per i miei ragazzi. Abbiamo subìto il goal su un episodio dubbio, che ha regalato il rigore alla squadra avversaria. Siamo riusciti a reagire per arrivare al pareggio, ma non siamo stati capaci di sfruttare a nostro favore la superiorità numerica dopo l’espulsione di un avversario e centrare i 3 punti. Qualche parapiglia di troppo, per una partita un po' nervosa. Peccato non essere stati in ottima forma».: «Partita decisa da una direzione di gara dai due volti e dalla nostra poca lucidità sotto porta. Andiamo in vantaggio con un rigore sacrosanto; da lì, l’arbitro ha “rigirato” il match, come si fosse sentito in colpa. Oltre all’espulsione di un nostro giocatore al 40’ della prima frazione, che ci sarebbe potuta anche stare, ci è stato annullato un gol dopo averlo assegnato indicando il dischetto del centrocampo. Per non parlare del resto. Oltre questo appunto, siamo orgogliosi della prestazione fatta; abbiamo messo sotto l’avversario giocando in 10 contro 11, meritando probabilmente più del punto che ci ritroviamo oggi. Nonostante ciò, siamo in crescita costante: questo fa ben sperare. Si spera anche in arbitraggi che quantomeno conoscano il regolamento».: «I primi 15’ dei due tempi ci sono stati fatali, su un campo per noi storicamente ostico. Dopo aver recuperato sul 2-2 nel primo tempo, non siamo più riusciti a rientrare in partita».: «Abbiamo chiuso il primo tempo sul punteggio di 2-0: vantaggio, a mio avviso, meritato. Nella ripresa siamo spariti dal campo; i nostri avversari sono stati bravi a credere nella rimonta e così è stato. Per noi sarà una stagione di sofferenza e, per uscirne subito, serve l’aiuto di tutti».: «Già nella prima frazione, abbiamo subìto due gol. Nella ripresa, siamo scesi in campo con la giusta voglia e determinazione per ribaltare il risultato e ci siamo riusciti».Atletico Cantalice-Atletico ToranoAtletio Sabina-EquicolaCastelnuovo di Farfa-Monte S.GiovanniCittareale-VeliniaPiazza Tevere-Poggio San LorenzoQuintilianum-SelciRufinese-4Strade del Sacro CuoreS.Susanna-Borgo QuinzioAtletico Sabina 13Castelnuovo di Farfa* 12Borgo Quinzio 10Cittareale, Atletico Torano 9Monte San Giovanni, Equicola**, Atletico Cantalice* 7Piazza Tevere 54Strade del Sacro Cuore* 4S.Susanna*, Selci**, Quintilianum**, Velinia* 3Poggio San Lorenzo, Rufinese* 1* gare in meno