RISULTATI E MARCATORI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - In Seconda categoria, arriva il primo pareggio stagionale per la capolista Atletico Sabina, che sbatte contro il muro 4Strade del Sacro Cuore. Pareggio con lo stesso finale (1-1) nella sfida tra Borgo Quinzio e Piazza Tevere. Non si è giocata, invece, la partita tra Selci e Castelnuovo di Farfa, in quanto il direttore di gara designato non si è presentato al campo e il sostituto è arrivato dopo un'ora con gli ospiti che avevano lasciato il campo dopo i 45' d'attesa: la situazione sarà valutata nei prossimi giorni dal giudice sportivo. Altro match rinviato, questa volta per l’impraticabilità del terreno di gioco, è quello tra Equicola e Atletico Cantalice. Sospeso al 15’ e poi rinviato definitivamente, sempre a causa dell’impraticabilità campo di gioco, l’incontro tra Velinia e Quintilianum. Prima vittoria casalinga per l’Atletico Torano, che batte 3-2 il Santa Susanna con una tripletta del solito Di Francesco. Vittoria rotonda per Monte San Giovanni, che batte in casa la Rufinese con un largo 5-2. Altro match con punteggio rotondo è quello che si è giocato a Poggio San Lorenzo, dove i padroni di casa sono stati battuti 2-4 da Cittareale.4Strade del Sacro Cuore-Atletico Sabina 1-1: De Massimi (4S), Casali (AS.)Atletico Torano-Santa Susanna 3-2: 3 Di Francesco (AT), Bianchitti, Lemina (S.Sus)Borgo Quinzio-Piazza Tevere 1-1: Mariani (BQ), Cipriani (PT)Selci-Castelnuovo di Farfa rinviata per assenza arbitro designato e sostituto arrivato dopo un'oraEquicola-Atletico Cantalice rinviata per impraticabilità del campoMonte San Giovanni-Rufinese 5-2: Felicioni, 2 Mariani, Caprioli, Rinaldi (MSG), 2 Bianchetti (Ruf.)Poggio San Lorenzo-Cittareale 2-4: 2 Zingaretti (PSL), 2 Miguel, Aurelio, Tolli (Cit.)Velinia-Quintilianum sospesa al 15' per impraticabilità del campoAtletico Sabina 13Castelnuovo di Farfa* 12Borgo Quinzio 10Cittareale, Atletico Torano 9Monte San Giovanni, Equicola**, Atletico Cantalice* 7Piazza Tevere 54Strade del Sacro Cuore* 4S.Susanna*, Selci**, Quintilianum**, Velinia* 3Poggio San Lorenzo, Rufinese* 1* gare in meno