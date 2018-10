I COMMENTI

RIETI - Finisce in pareggio 1-1 il match di Seconda categoria (V giornata) tra 4Strade del Sacro Cuore e la capolista Atletico Sabina. Un match intenso, vibrante ed anche nervoso, che fa felice sicuramente la squadra di casa, in quanto ha giocato più di metà secondo tempo in inferioritá numerica.Primo tempo giocato da entrambe le squadre su ritmi molto alti, con continui capovolgimenti di fronte. Partono bene gli ospiti, che per il primo quarto d’ora tentano molte volte il lancio lungo per la torre d’attacco Casali, senza però creare limpide occasioni. Il secondo quarto d’ora, invece, é tutto di stampo casalingo, con buone trame di gioco sviluppate anche dalla velocità e l’estro dell’ala Gentile. Al 28’, infatti, é Gentile a fornire un ottimo passaggio alla corrente Festuccia, che incrocia un pericoloso tiro-cross sul quale, però, non arriva Cenciotti. Dopo 2’ é ancora Festuccia ad impensierire il portiere ospite, che riesce a respingere il tiro dell’attaccante di casa. Al 31’, però, arriva il gol ospite, proprio con Casali, abile a ricevere in profondità uno “scavetto” di Vergini, a far fuori di fisico Nicoli e ad incrociare il tiro sul quale non può nulla D’Agostino, l’estremo difensore del 4Strade. Prima frazione molto nervosa: tante le recriminazioni e le proteste nei confronti del direttore di gara, che ha estratto ben cinque cartellini gialli solo nei primi 45’. Il primo tempo si conclude con il punteggio di 0-1.Nella ripresa, tante emozioni già dopo pochi minuti. Al 4’ é ancora Casali a cercare il secondo gol ospite, tentando un pallonetto dalla corsia di sinistra, con la palla che ha sfiorato di poco la traversa della porta difesa da D’Agostino. Al 7 é invece il 4Strade a rendersi pericoloso, con una punizione dai 18 metri affidata a Festuccia: l’attaccante di casa trova la traiettoria giusta ma la palla viene prontamente respinta da Colapietro. Nonostante l’inferiorità numerica (al 14’ espulso Nicoli per doppia ammonizione) il 4Strade non ci sta e prova lo stesso ad attaccare: al 20’ é Splendori ad andare vicino al gol del pareggio, con una grande azione personale, in cui dribbla due difensori sul dischetto dell’area di rigore ma la palla, prima di entrare, incontra in due tempi ancora Colapietro. Al 25’, però, arriva il pareggio, confezionato da una splendida punizione battuta da De Massimi da posizione decentrata sulla trequarti campo d’attacco. Partita che rimane viva fino alla fine, ma il punteggio rimane invariato. Nei minuti di recupero, grandissima occasione degli ospiti con Mencarelli: retropassaggio suicida di un centrocampista di casa verso D’Agostino, Mencarelli lo anticipa in uscita e, a porta sguarnita e da posizione centrale, tira alto sopra la traversa. Il match, perciò, si conclude così: 4Strade del Sacro Cuore e Atletico Sabina pareggiano con il punteggio di 1-1.: «Abbiamo giocato un buon primo tempo, girando molto bene la palla e surclassando i nostri avversari, che sono un’ottima squadra. Purtroppo, non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni create. Nella ripresa, siamo un po’ calati e non abbiamo sfruttato la nostra superiorità numerica. Negli ultimi 10’ abbiamo creato 3-4 azioni potenziali, che purtroppo non abbiamo concretizzato. Usciamo da questo campo con un buon punto conquistato contro una buona squadra. Ora, testa bassa e pensiamo già al prossimo match. Cerchiamo di conquistare più punti possibili».: D’Agostino, Caloisi (dal 45+4’ Mariani), Nicoli, Formichetti, Liberali (dal 41’ st. Brunelli), Gentile (dal 17’ st. Eleuteri), De Massimi (dal 30’ st. Graziani), Grillo, Cenciotti, Festuccia, Patacchiola (dal 1’ st.Splendori). A disposizione: Blasetti, Cantonetti.: Colapietro, Grillo, A. De Santis (dal 37’ st. Vallone), Moiani, Vergini, Trippetta (dal 30’ st. Volpi), Mencarelli, Rossetti, Policastro (dal 27’ st. Antonini), Coppari (dal 17’ st. Fama), Casali (dal 23’ st. Marcheggiani). A disposizione: E. De Santis, Boccadamo. All. Andrea Capulli.: Mellaro di Roma 1: 31’ pt Casali (AS), 25’ st. De Massimi (4S).: espulsi Nicoli (4S) per doppia ammonizione; ammoniti Caloisi, Festuccia, Grillo, Nicoli, (4S) Volpi, Coppari, Fama (AS); angoli: 7-4