di Mattia Esposito

RIETI - Botta e risposta tra Amatrice e 4 Strade Sacro Cuore nella ventiseiesima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone C. Vincono le prime due della classe, e vincono entrambe 2-0, tenendo inalterati i distacchi in avanti, almeno tra loro, visto che dopo la sconfitta contro Amatrice l’Atletico Canneto si allontana dal secondo posto. Successo pesantissimo in zona salvezza per il Cittareale, che batte 1-0 in casa la Brictense. Pareggio con due gol a testa tra Monte San Giovanni ed Equicola, due gol anche per il Piazza Tevere che batte il Cagis Castelnuovo. Due gol a testa invece per Poggio San Lorenzo e Pro Calcio Cittaducale, mentre Rufinese e Atletico Sabina si dividono la posta in palio, chiudendo sull’1-1. Nel girone B invece lo Stimigliano fa 1-1 contro il Soratte.



SECONDA CATEGORIA, GIRONE C, XXVI GIORNATA

Amatrice – Atletico Canneto 2-0

Ciogli, Ciccalotti (A)

Cittareale – Brictense 1-0

Masci (C)

Monte San Giovanni – Equicola 2-2

De Angelis, Fabrizi (M)

Quintilianum – 4 Strade Sacro Cuore 0-2

Liberali, Massimi (Q)

Piazza Tevere – Cagis Castelnuovo 2-0

Cervelli, Loreti (P)

Poggio San Lorenzo – Pro Calcio Cittaducale 2-2

Monaco, Volpi (PC)

Rufinese – Atletico Sabina 1-1

Bianchetti (R), Mencarelli (A)



CLASSIFICA

Amatrice 61

4 Strade Sacro Cuore 59

Atletico Canneto 55

Brictense 49

Cagis Castelnuovo 37

Poggio San Lorenzo 36

Piazza Tevere 35

Equicola 34

Pro Calcio Cittaducale 30

Quintilianum 28

Monte San Giovanni 25

Atletico Sabina 21

Cittareale e Rufinese 20

Santa Susanna 16



SECONDA CATEGORIA, GIRONE B, XXIV GIORNATA

Stimigliano – Soratte 1-1



CLASSIFICA

Manziana 57

Castel Sant’Elia 55

Civita Castellana 49

Cesano 40

Soratte 38

Barbarano Romano 33

Sporting Sacrofano 30

Oriolo e Calcio Sutri 28

Stimigliano 26

Città Di Manziana 20

Vejanese 19

Tre Croci 17

Vis Bracciano 16

Domenica 29 Aprile 2018



