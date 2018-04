di Mattia Esposito

RIETI - Inizia la volata finale del campionato di Seconda Categoria, governato ancora da tanto equilibrio sia nella corsa al primo posto che in zona salvezza. Questo fine settimana si giocheranno le gare della ventiseiesima giornata, da seguire con grande attenzione. Il big match è indubbiamente quello tra Amatrice e Atletico Canneto, rispettivamente la prima e la terza della classe. Nel mezzo c’è il 4 Strade Sacro Cuore, che spera nel colpaccio del Canneto per provare ad avvicinare la capolista, anche se il Quintilianum in trasferta è tutt’altro che un cliente comodo. Il Cittareale invece cerca punti salvezza contro la Brictense, il Monte San Giovanni riceve sul suo campo l’Equicola. Sarà equilibrata anche la sfida tra Poggio San Lorenzo e Pro Calcio Cittaducale, mentre è da seguire con grande attenzione lo scontro salvezza tra Rufinese e Atletico Sabina. Turno di riposo per il Santa Susanna. SI torna in campo anche nel girone B, con lo Stimigliano che riceve il Soratte.



SECONDA CATEGORIA, GIRONE C, XXVI GIORNATA



Quintilianum – 4 Strade Sacro Cuore (oggi, ore 16.30. Arbitro Marchese di Roma2)

Cittareale – Brictense (domani, ore 11. Arbitro Santilli di Rieti)

Monte San Giovanni – Equicola (domani, ore 15. Arbitro Corona di Roma1)

Amatrice- Atletico Canneto (domani, ore 16.30. Arbitro Abu Ruqa di Roma2)

Piazza Tevere – Cagis Castelnuovo (domani, ore 16.30. Arbitro Serafini di Rieti)

Poggio San Lorenzo – Pro Calcio Cittaducale (domani, ore 16.30. Arbitro Magli di Ciampino)

Rufinese – Atletico Sabina (domani, ore 16.30. Arbitro Matteucci di Rieti)

Riposa: Santa Susanna



CLASSIFICA

Amatrice 58

4 Strade Sacro Cuore 56

Atletico Canneto 55

Brictense 46

Cagis Castelnuovo 37

Poggio San Lorenzo 35

Equicola 33

Piazza Tevere 32

Pro Calcio Cittaducale 29

Quintilianum 28

Monte San Giovanni 24

Atletico Sabina 20

Rufinese 19

Cittareale 17

Santa Susanna 16



SECONDA CATEGORIA, GIRONE B, XXIV GIORNATA



Stimigliano – Soratte (oggi, ore 16.30. Arbitro El Degwy di Roma2)



CLASSIFICA GIRONE B

Manziana 54

Castel Sant’Elia 52

Civita Castellana 46

Cesano 40

Soratte 37

Barbarano Romano 33

Sporting Sacrofano 30

Oriolo e Calcio Sutri 27

Stimigliano 25

Città Di Manziana 20

Vejanese 19

Tre Croci 17

Vis Bracciano 13

