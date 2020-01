COMMENTI, XV GIORNATA

Atletico Torano-Fiamignano Equicola 1-1

M.Anselmi (FE)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Leonardo Valente (Dirigente Fiamignano Equicola)

Casperia-Centro Italia Micioccoli 2-2

Ottaviano, Benzi (C), 2 Ometto (CIM)

Massimo Petrocchi (Direttore Sportivo Casperia)

Roberto Attorre (Dirigente Centro Italia Micioccoli)

Monte San Giovanni-Sporting Corvaro 1-1

Suwareh (MSG), De Sanctis (SC)

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte San Giovanni)

Angelo Lelli (Dirigente Sporting Corvaro)

Moricone-Cittareale 2-2

Ambrogi, Dedja (M), 2 Tolli (C)

Marco Ambrogi (Vice-Capitano Moricone)

La società Cittareale non rilascia alcuna dichiarazione

Piazza Tevere-Santa Susanna 2-2

Urbani, Miniucchi (PT), Autogol, Marchioni (SS)

Emiliano Mastroiaco (Allenatore Piazza Tevere)

Roberto Paniconi (Direttore Sportivo Santa Susanna)

Poggio San Lorenzo-Torri in Sabina 1-1

Ciavattieri (PSL), G.Donati (T)

Angelo Pileri (Allenatore Poggio San Lorenzo)

Antonio Sartori (Vice-Presidente Torri in Sabina)

Selci-Atletico Cantalice 1-0

Migliorelli

Simone Scaricamazza (Allenatore Selci)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Giampaolo Cervelli (Allenatore Atletico Cantalice)

Velinia-Posta 5-2

2 D’Angeli, Tosoni, Graziani, Tozzi (V), P.Angelini, Miguel (P)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

La società Posta non rilascia alcuna dichiarazione.

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, I DI RITORNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si spengono i riflettori sul girone d’andata di Seconda categoria, con l’ultimo turno che si è giocato nel weekend appena trascorso. Rallenta la capolista Fiamignano Equicola, che trova solo un pareggio nel derby esterno contro l’Atletico Torano, ma che comunque resta ancora imbattuta. Accorcia le distanze Selci, grazie alla vittoria di misura tra le mura amiche contro l’Atletico Cantalice, mentre scivola Piazza Tevere, che pareggia in casa 2-2 contro Santa Susanna. Fine settimana ricco di pareggi: un punto conquistato dalla neopromossa Torri in Sabina sul campo del Poggio San Lorenzo, così come dal Centro Italia Micioccoli sul campo del Casperia, con il gol ospite arrivato nel finale con il solito Ometto. Vittoria pesante e rotonda per Velinia, che trova un altro successo stagionale grazie al 5-2 rifilato al Posta, sempre più in crisi di risultato ed ora anche fanalino di coda. Infine, si dividono la posta in palio Monte San Giovanni e Sporting Corvaro (gara terminata 1-1), mentre altra X nella sfida tra Moricone e Cittareale, finita con due reti per parte.: «Restiamo imbattuti…avanti così!».: «C'è purtroppo grande amarezza per il pareggio degli avversari arrivato in pieno recupero, dopo una gara in cui avevamo per lunghi tratti dominato e la nostra vittoria sarebbe stata più che meritata».: «Un pareggio giusto ottenuto contro una buona squadra. I nostri giocatori hanno reagito in modo adeguato dopo il secondo vantaggio degli avversari e meritano tutti un plauso, compresi i giovani juniores che oggi sono scesi in campo. Venivamo da una settimana difficile ma questo pareggio ci serve per ripartire con fiducia e trovare soddisfazioni importanti per la nostra società».: «Terzo risultato utile per noi. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, concluso meritatamente 1-0 per noi gol di Suwareh. Nel secondo siamo rientrati in campo troppo deconcentrati ed incapaci di amministrare e chiudere la gara; purtroppo, a 10’ dalla fine, siamo stati puniti su una nostra indecisione difensiva».: «Partita dai due volti: il primo tempo meglio loro, il secondo tutto per noi. Inizio sottotono e con poca grinta, a metà primo tempo su ennesimo svarione difensivo siamo andati in svantaggio. Poi, al 35’, siamo rimasti in 10 per l’espulsione di un nostro calciatore. Rientrati dal riposo la squadra, in inferiorità numerica, si è trasformata. Ha iniziato a giocare come sa fare e, dopo aver raggiunto il pareggio, abbiamo avuto almeno altre due nitide occasioni per andare in vantaggio. Prendiamo quanto di buono è stato fatto nel secondo tempo come spunto per iniziare un girone di ritorno con spirito positivo».: «Rispetto alla prestazione di domenica scorsa, abbiamo sicuramente fatto un passo indietro, anche se abbiamo avuto almeno 4-5 occasioni in cui ci siamo presentati davanti al portiere, oltre a recriminare per un rigore che è sembrato davvero evidente. Siamo passati in svantaggio e, sul finire del primo tempo, abbiamo pareggiato. Ad inizio ripresa siamo andati in vantaggio, ma non abbiamo chiuso il risultato e gli avversari hanno raggiunto il pareggio. Approccio, concentrazione e intensità da migliorare!».: «Un pareggio che lascia l'amaro soprattutto in termini di classifica, mentre sul piano del gioco non mi sento di rimproverare nulla ai miei, anche perché di fronte avevamo un’ottima squadra. Abbiamo cercato da subito di fare la partita ed imporre il nostro gioco, ma ci siamo ritrovato per due volte a dover rincorre perché passati in svantaggio; siamo stati bravi a reagire ed a trovare il pareggio, cercando poi la vittoria fino alla fine. Purtroppo, nonostante un secondo tempo giocato praticamente nella metà campo avversaria, non siamo riusciti a trovare il successo: un po' nostri errori sottoporta un po' per episodi sfortunati, vedi traversa e palle gol uscite di poco. Purtroppo, pur non essendo mia abitudine, non posso non sottolineare i clamorosi errori del direttore di gara che ci ha negato due calci di rigore più che evidenti, per i quali faccio ancora fatica a capire come abbia fatto a non assegnargli».: «Bella partita, giocata a viso aperto; le due squadre si sono affrontate senza timore, entrambe convinte delle proprie potenzialità e nel rispetto dell'avversario. Peccato per noi che, in due occasioni, siamo andati in vantaggio e poi ripresi. Un in bocca al lupo da tutta la società a Mattia De Dominicis che, sfortunatamente, ha dovuto lasciare il campo e andare in ospedale, dopo un intervento di gioco a mio dire poco calcistico. Ringrazio i ragazzi per la serietà che stanno dimostrando: testa bassa e lavoro. Forza Santa Susanna sempre!».: «Abbiamo pareggiato una partita non concedendo nessun tiro in porta ai nostri avversari. Il direttore di gara ci ha espulso il nostro capitano per un fallo di mano involontario, ci annullato il gol del 2-0, anche se regolare…non parlo mai degli arbitri ma quello di ieri non mi è sembrato all'altezza. Faccio i complimenti alle due squadre per la loro correttezza».: «Anzitutto vorrei ringraziare i ragazzi per l’ottima prova offerta in questa giornata, soprattutto dal punto di vista comportamentale. Dopo i fatti spiacevoli successi nella scorsa partita, avevamo chiarito con i ragazzi durante la settimana e la squadra ha ben memorizzato il tutto, dimostrandolo ieri e rispondendo positivamente. Parlando della partita, ottimo il pareggio, che ci consente di rimanere nella giusta parte di classifica. Ci auguriamo di proseguire bene nel nostro cammino e, magari, di recuperare al più presto i giocatori indisponibili».: «Ennesima vittoria sofferta, contro una ottima squadra quale è Cantalice, che non merita l’attuale posizione in classifica e a cui faccio i complimenti per come ha condotto la gara. I ragazzi hanno lavorato bene in settimana e il campo lo conferma. Raccogliamo punti per la classifica e alla fine tireremo le somme con la nostra squadra che ha il pregio di lottare sempre fino alla fine e non mollare mai”.: «Siamo in un buon periodo dal punto di vista dei risultati, il sacrificio e l’impegno dei ragazzi è ripagato da queste vittorie sofferte che fanno classifica e morale».: «Considerando le tante assenze con le quali ci siamo presentati alla gara odierna, abbiamo comunque offerto una buona prestazione tenendo testa ad una delle prime della classe e dimostrando che ce la possiamo giocare alla pari con tutte. Abbiamo avuto difficoltà nella fase offensiva ma essendo in formazione largamente rimaneggiata non potevo chiedere di più ai ragazzi oggi, i quali hanno giocato bene su un campo pesante e difficile e contro una buona squadra come è Selci, alla quale vanno i miei complimenti per la vittoria».: «Buon primo tempo, giocato con intensità e determinazione, concluso sul 3-0. Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare palla a terra, segnando ancora due gol ma anche il Posta ha reagito ed ha accorciato con due belle marcature».Fiamignano Equicola* 36Selci 31Piazza Tevere 29Poggio San Lorenzo* 27Velinia 24Santa Susanna 23Atletico Cantalice*, Moricone* 18Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina, Atletico Torano 16Sporting Corvaro 14Cittareale, Monte San Giovanni* 13Casperia 11Posta 10* una gara in menoAtletico Torano-Atletico CantaliceCasperia-Fiamignano EquicolaCittareale-Sporting CorvaroMonte San Giovanni-Torri in SabinaMoricone-SelciPiazza Tevere-PostaPoggio San Lorenzo-Santa SusannaVelinia-Centro Italia Micioccoli