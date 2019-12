COMMENTI XII GIORNATA

Centro Italia Micioccoli-Atletico Cantalice

Rinviata per impraticabilità del campo

Cittareale-Piazza Tevere 1-2

Cirilli (C), 2 Urbani (PT)

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Emiliano Mastroiaco (Allenatore Piazza Tevere)

Monte S.Giovanni-Poggio S.Lorenzo

Rinviata per impraticabilità del campo

Moricone-Fiamignano Equicola

Rinviata per impraticabilità del campo

Posta-Selci

Rinviata per lutto

S.Susanna-Atletico Torano 2-0

Lodovici, Santoprete

Emanuele Mencarelli (Dirigente S.Susanna)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Sporting Corvaro-Velinia 1-3

Massimi (SC), Tosoni, Graziani e D'Angeli (V)

Angelo Lelli (Dirigente Sporting Corvaro)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Torri in Sabina-Casperia 1-0

Giorgini

Emanuele Renzi (Allenatore Torri in Sabina)

Federico Chini (Allenatore Casperia)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XIII GIORNATA

RIETI - Cala il sipario sulla XII giornata di Seconda categoria, turno potremmo dire “particolare”, perché sono state solo 4 le gare giocate sulle 8 della programmazione. Sono state rinviate per impraticabilità del terreno di gioco il big match di giornata, Moricone-Fiamignano Equicola, il derby tra Centro Italia Micioccoli ed Atletico Cantalice ed anche Monte S.Giovanni-Poggio S.Lorenzo. Rinviata per lutto, invece, la sfida tra Posta e Selci, vista la morte in un incidente stradale di Pasquale Tosti, ex Forestale e residente nel paese della Valle del Velino, nonché padre di un ex giocatore della formazione di casa. Si è giocato regolarmente, invece, il derby sabino tra le neopromosse Torri in Sabina e Casperia, vinto poi dal club gialloblù, mentre la matricola Sporting Corvaro si è arresa al Velinia. Vince ancora Piazza Tevere, che chiude in bellezza il 2019 grazie al 1-2 rifilato al Cittareale, mentre S.Susanna schianta con un deciso 2-0 l’Atletico Torano. Ora, bisognerà attendere i vari comunicati per sapere quando verranno recuperate le gare rinviate.: «Partita giocata da tutte e due le squadre su buoni ritmi…meglio il Piazza Tevere il primo tempo; noi abbiamo giocato la ripresa sempre in avanti. La partita si è decisa nel finale con un rigore».: «Vittoria importante contro un’ottima squadra che non ha mai rinunciato a giocare a calcio e per questo va reso merito ai nostri avversari. Abbiamo fatto un buon primo tempo dove siamo passati in vantaggio con Urbani ed avuto altre occasioni che avremmo dovuto sfruttare con più cinismo. Nel secondo tempo siamo un po' calati ed i nostri avversari hanno aumentato la loro spinta, trovando meritatamente il pareggio. Grazie alla nostra panchina siamo riusciti a ricompattarci e cercare di tornare in vantaggio e ci siamo riusciti nel finale ancora con Urbani. Grande soddisfazione, quindi, per una vittoria sofferta dove è venuta fuori la compattezza di questo gruppo e, per questo, ancora più bella»: «Partita giocata su campo pesante. I nostri sono entrati subito in partita determinati a conquistare i tre punti e già alla prima occasione siamo passati in vantaggio, su un calcio d'angolo con Matteo Lodovici che prendeva il tempo al loro difensore e non lasciava scampo al portiere. La partita si è mantenuta su alti ritmi…noi abbiamo cercato di mantenere il pallino del gioco ma la formazione avversaria era determinata ed ha avuto un’occasione per il pareggio ma per nostra fortuna non sono riusciti a segnare. Nel secondo tempo siamo entrati con il piglio giusto e Santoprete, dopo uno scambio con Paolucci, arrivava a tu per tu con il portiere lo saltava ed insaccava in rete. A questo punto il risultato era in cassaforte. Ottima partita da parte di tutti. Colgo l'occasione per augurare buone feste a tutti da parte del Santa Susanna!».: «Poco da dire. La peggiore partita della stagione…praticamente non siamo entrati in campo. Sconfitta meritata!».: «Nella prima mezz'ora abbiamo concesso qualche ripartenza che ci ha creato pericolo in area e da calcio d'angolo, però in avanti abbiamo giocato con buone combinazioni ed in una di queste siamo passati in vantaggio alla mezz'ora e dopo qualche minuto abbiamo realizzato il secondo gol. Nel secondo tempo siamo stati attenti perché sapevamo che loro avrebbero lottato sempre fino alla fine e, dopo il nostro terzo gol a metà del secondo tempo, hanno realizzato il gol del 1-3. Ringrazio i dirigenti dello Sporting Corvaro per la loro gentilezza ed ospitalità».: «Una vittoria importante per la nostra classifica ottenuta contro una buona squadra che nel primo tempo ha giocato anche meglio. Nella ripresa siamo stati più ordinati ed il gol di Giorgini ha fatto la differenza».: «Una gara decisa da un episodio e c'è il rammarico per una sconfitta immeritata dopo una buona prestazione. Purtroppo il calcio a volte è così».Fiamignano Equicola* 31Poggio San Lorenzo* 22Selci* 21Piazza Tevere* 20S.Susanna 18Atletico Cantalice*, Velinia 17Moricone* 16Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina 15Sporting Corvaro 12Atletico Torano, Cittareale 11Posta* 9Monte San Giovanni*, Casperia* 6* gare in meno(5/1/20)Atletico Cantalice-Fiamignano EquicolaAtletico Torano-PostaCasperia-S.SusannaMonte S.Giovanni-MoriconePiazza Tevere-Sporting CorvaroSelci-Centro Italia MicioccoliVelinia-Torri in Sabina