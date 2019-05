COMMENTI, XIV DI RITORNO

4Strade del Sacro Cuore-Poggio S.Lorenzo 4-2

Savoia, D’Innocenti (PSL)

La società 4Strade del Sacro Cuore non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Poggio S.Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione.

Atletico Cantalice-Selci 5-1

Di Battista, 4 Bernard (AC), Gatti (S)

Pietropaolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Atletico Sabina-Atletico Torano 1-0

Policastro

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Castelnuovo di Farfa-Piazza Tevere 2-1

Ricci, R. De Angelis (CF), Barbante

Paolo Paolucci (Dirigente Castelnuovo di Farfa)

Felice Patacchiola (Dirigente Piazza Tevere)

Equicola-Borgo Quinzio 1-7

De Santis (E), Moscetta, Federico Fioravanti, Marinelli, 4 Diallo (BQ)

La società Equicola non rilascia alcuna dichiarazione.

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

Monte S.Giovanni-Velinia 5-2

Keita, Castrucci (V)

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione.

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Quintilianum-Cittareale 0-0

La società Quintilianum non rilascia alcuna dichiarazione

La società Cittareale non rilascia alcuna dichiarazione

Rufinese-S.Susanna 3-1

Floridi, Vieriu, Bianchetti (R), Cattorini (SS)

La società Rufinese non rilascia alcuna dichiarazione.

Emanuele Mencarelli (Dirigente S.Susanna)

RIETI - Nel penultimo turno della stagione 2018-19 del campionato di Seconda categoria, vince l’ultimo match in casa la capolista Castelnuovo di Farfa, che ha battuto di misura (2-1) il Piazza Tevere. Per la lotta al secondo posto, brutta sconfitta del Selci, che torna a casa con 0 punti dalla trasferta sul campo dell’Atletico Cantalice. Vincono ancora Borgo Quinzio ed Atletico Sabina, rispettivamente contro Equicola ed Atletico Torano: le due formazioni reatine, grazie a queste vittorie, continuano insieme a posizionarsi al secondo posto, in attesa del confronto che avverrà nel prossimo turno di campionato. Si dividono i tre punti, invece, Quintilianum e Cittareale, che pareggiano 0-0. Pesante vittoria anche del Monte S.Giovanni, che ha battuto in casa il Velinia con il punteggio di 5-2. Anche se in inferiorità numerica per tutti i 90’, trova i tre punti anche la Rufinese, nella trasferta sul campo del S.Susanna; infine, trova la prima vittoria nel 2019 il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore, che trova il successo per 4-2 sul Poggio S.Lorenzo. Con il titolo già assegnato al Castelnuovo di Farfa, decisiva sarà la prossima giornata per capire quale sarà la seconda in classifica: il secondo posto, che varrebbe il ripescaggio in Prima, è ora nelle mani di Borgo Quinzio ed Atletico Sabina, che si sfideranno come detto nel prossimo turno. Finale di stagione al cardiopalma.: «Come al solito, quando la nostra squadra è al completo, se la gioca con tutte le formazioni. Ieri eravamo al completo ed abbiamo giocato una buona e discreta partita. Siamo partiti in svantaggio, con un gol su punizione del Selci. Abbiamo rialzato la testa, siglando prima il gol del pareggio con un bel colpo di testa di Di Battista e, subito dopo, abbiamo siglato il 2-1 con un gol di Bernard. Primo tempo chiuso, perciò, sul 2-1. Si vedeva che la nostra formazione era tonica, presente anche se un po’ tesa poiché era vogliosa di fare il risultato. A causa di questa troppa frenesia nel conquistare i tre punti, abbiamo commesso alcuni errori sottoporta. Siamo però riusciti, nel corso della ripresa, ad incrementare il punteggio, con altri tre gol di Bernard, uno più bello dell’altro. I ragazzi ci sono, sempre presenti agli allenamenti negli ultimi periodi. Quando siamo al completo, siamo una bella squadra. Ora, testa alla prossima partita contro Cittareale!».: «Siamo andati a Cantalice sapendo che era difficile fare risultato: mancavano 5 titolari e poi, dopo la sconfitta di Velinia, il morale era un po' giù per la consapevolezza di non poter più ambire al secondo posto; i miei complimenti personali vanno a due persone: il loro attaccante, il capocannoniere del girone Umoru Benard giocatore vero che fa la differenza, e all'arbitro, il sig. Meucci di Tivoli che, nella stagione, ci ha arbitrato 3 volte e ha dimostrato di essere di un’altra categoria. Ora, pensiamo all'ultima partita della prossima settimana per chiudere in bellezza e poi, insieme al presidente, tireremo le somme e pianificheremo il futuro per essere protagonisti nella prossima stagione».: «Abbiamo vinto una partita difficilissima, dove la squadra avversaria, pur non chiedendo niente al campionato, ha giocato una partita tosta e ribattuto colpo su colpo specialmente il primo tempo. Abbiamo vinto meritatamente, visto le molteplici occasioni avute (due pali interni ed un rigore purtroppo non concretizzato). Purtroppo perdiamo due giocatori per infortunio, sperando che per la prossima partita recuperino. Faccio i miei più sinceri complimenti ad Alessandro Grillo, che ieri ha giocato l’ultima gara in casa e che la prossima stagione non sarà dei nostri per problemi lavorativi: è un ragazzo eccezionale sotto l’aspetto umano, che ha dato tutto fino all’ultimo secondo da quando ci sono io ad allenare la squadra».: «Partita a cui le due formazioni non avevano nulla da chiedere. Ci siamo ritrovati sotto di un gol per una nostra disattenzione, siamo stati però bravi a reagire e trovare il pareggio prima dell'intervallo. Nel secondo tempo creiamo molte occasioni tra cui quella per il 2-1 finale. Una bella vittoria per l'ultima partita in casa di un campionato stradominato...».: «Partita giocata alla pari con la prima in classifica. La squadra ha giocato bene nonostante le tante assenze ed è riuscita subito a passare in vantaggio; gli avversari tuttavia non sono stati da meno ed hanno riportato la partita in parità prima dello scadere del primo tempo. Nel secondo tempo i cambi hanno fatto la differenza e la squadra avversaria si è portata in vantaggio. Nonostante ciò, siamo stati bravi a mantenere la partita sul 2-1 grazie soprattutto a due meravigliosi interventi del numero 12 teverino Filippo Miniucchi, che è stato padrone della porta».: «Quello di ieri era un match molto importante per noi. Siamo scesi in campo con grinta e voglia di riscatto, concentrati e consapevoli che gli avversari non ci avrebbero regalato nulla. Siamo riusciti a sbloccare il risultato dopo circa un quarto d’ora del primo tempo. Nonostante le molte palle gol non andate a buon fine, di cui alcune veramente clamorose, non ci siamo più fermati. Complimenti a tutti i ragazzi, nessuno escluso, anche a chi parte dalla panchina e si fa sempre trovare pronto e concentrato».: «Partita approcciata con poca concentrazione e determinazione; inoltre, il campo pesante, con tantissime pozzanghere, non ci ha consentito di giocare la palla. Primo tempo chiuso 3-0 per loro e, quindi, partita ormai chiusa. Nel secondo tempo siamo andati un po' meglio, ma c'è stato un eccessivo nervosismo per una partita che poteva e doveva essere più tranquilla».: «Partita giocata contro una squadra già retrocessa, che si è presentata in 10. Onore alla Rufinese».Castelnuovo di Farfa 72Borgo Quinzio, Atletico Sabina 58Quintilianum, Cittareale, Atletico Cantalice 55Selci 53Atletico Torano 45Equicola 39Monte S.Giovanni 37Piazza Tevere 30S.Susanna, Velinia 23Poggio S.Lorenzo 21Rufinese 154Strade del Sacro Cuore 9PROSSIMO TURNO, XV DI RITORNOAtletico Torano-RufineseBorgo Quinzio-Atletico SabinaCittareale-Atletico CantalicePiazza Tevere-QuintilianumPoggio S.Lorenzo-EquicolaS.Susanna-Castelnuovo di FarfaSelci-Monte S.GiovanniVelinia-4Strade del Sacro Cuore