RIETI - Titolo vinto con cinque turni d’anticipo. Basterebbe questa frase per far capire la vincente cavalcata del Castelnuovo di Farfa nel girone C del campionato di Seconda categoria 2018-19. La corazzata allenata dal duo Imperatori-De Angelis si è posizionata al primo posto in classifica fin dal primo turno del torneo, senza mai abbandonare il primo gradino del podio.La prima giornata si giocò il 30 settembre ed il Castelnuovo espugnò il campo dell’Atletico Torano (0-1); da quel giorno, arrivarono ben 10 vittorie consecutive, interrotte solo da due pareggi consecutivi, arrivati contro Quintilianum e Cittareale, due formazioni che, alla fine del campionato, si sono rivelate essere squadre d’alta classifica. La marcia riprese inesorabile, con altre tre vittorie consecutive, per poi interrompersi ancora a causa dello 0-0 sul campo del Borgo Quinzio (una delle due principali antagoniste della capolista). Il Castelnuovo, però, non si è mai persa d’animo, inanellando poi altre 6 vittorie di fila, salvo poi cadere per la prima volta in campionato, davanti al proprio pubblico, contro l’Atletico Sabina, il 24 marzo. La settimana successiva, però, il Castelnuovo vince e conquista matematicamente la vittoria del titolo e strappa il pass per partecipare, il prossimo anno, al campionato di Prima categoria.La strada percorsa dai biancorossi è stata trionfale e, come ci dichiarano alcuni protagonisti, è frutto del duro lavoro di un gruppo coeso ed unito, fin da ora pronto alla prossima nuova esperienza nella categoria superiore.Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa): «All'inizio dell'anno eravamo tutti convinti di aver allestito una squadra per poter ambire alla vittoria del campionato, ma i ragazzi hanno voluto esagerare stravincendolo! Faccio loro i complimenti, perché sono i veri artefici di questa impresa e, soprattutto, perché hanno permesso a me e Sandro De Angelis di lavorare nel migliore dei modi! Vorrei inoltre ringraziare Stefano Cantori, il preparatore atletico, e Simone Roselli, il preparatore dei portieri, per aver contribuito in maniera attiva a questa esaltante stagione. Adesso, insieme alla società, stiamo lavorando per la prossima stagione e sicuramente ci faremo trovare pronti per affrontare la nuova categoria».Paolo Paolucci (Dirigente Castelnuovo di Farfa): «In una piccola realtà come Castelnuovo di Farfa non era facile creare una società fatta da pochi dirigenti e vincere due campionati in sole quattro stagioni. Detto questo, sicuramente la fortuna è stata quella di trovare l'ossatura della squadra completamente del posto: giocatori di categoria superiore che, insieme agli innesti di questo anno, ci hanno permesso di effettuare un vero e proprio miracolo sportivo, perché di questo si è trattato, con 24 vittorie su 30 partite! La forza e coesione del gruppo sta alla base di ogni successo e noi dirigenti, con non pochi sacrifici, siamo riusciti a mettere su una squadra competitiva in ogni ruolo. Vorrei quindi ringraziare tutti, a partire dal presidente Stefano Puliani, poi tutti gli altri dirigenti, ognuno con un ruolo fondamentale e, dulcis in fundo, i due allenatori Marco Imperatori e Sandro De Angelis, che hanno saputo gestire tutte le situazioni e, soprattutto tra mille difficoltà, hanno condotto in porto un campionato che rimarrà per sempre nella storia di Castelnuovo di Farfa».Mattia Ricci (Attaccante e Vice-Capitano Castelnuovo di Farfa): «Stagione straordinaria, culminata con la vittoria del titolo. Dopo i problemi della scorsa stagione, nessuno poteva immaginare tutto questo ma società e i due mister si sono mossi alla grande sul mercato, rinforzando la squadra dove aveva bisogno. Arrivare alla nona giornata di ritorno senza mai perdere fa capire quanto forte e unito sia stato questo gruppo. Non so cosa riserverà il futuro, per ora ricarichiamo le pile così da affrontare al meglio il prossimo campionato».Portieri: Antonelli, G. Cantori.Difensori: Valentini, Facchini, E. Cantori, F. De Angelis, Brizi, Ferraioli.Centrocampisti: Troiani, F. Giuliani, R. De Angelis, Caprioli, M. De Angelis, Zuccari, Wolde, Schiavetti.Attaccanti: Ricci, Carconi, Ottaviano, Dominici, Borzone.Allenatori: Sandro De Angelis e Marco Imperatori.Preparatore Atletico: Stefano Cantori.Allenatore Portieri: Simone Roselli.Presidente: Stefano Puliani.Vice-Presidente: Loredana Aureli.Dirigenti: Domenico Giuliani, Rino Donati, Renato Imperatori, Stefano Valentini, Paolo Paolucci, Massimo Verticchio, Sandro Sciarra.