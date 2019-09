LA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

STAFF TECNICO

Allenatore

Vice-Allenatore e Preparatore Portieri

LA SOCIETA’

RIETI - La matricola Casperia è pronta a vivere la nuova avventura nel campionato di Seconda categoria. Gli aspidi, dopo la vittoria del Campionato di Terza categoria nella scorsa stagione, ora si preparano al duplice appuntamento: campionato di Seconda e coppa Lazio. I rossoverdi sono stati, infatti, inseriti nel girone 12 insieme a Cittareale ed Atletico Cantalice; l’inizio dell’avventura in coppa per Casperia comincerà proprio già dal primo turno, nel quale i ragazzi di mister Chini affronteranno, in trasferta, il Cittareale (match fissato per domenica 22, alle ore 11 al “Tilesi” di Amatrice).Tornando al campionato, il club reatino ha voglia e determinazione per fare bene e non essere considerata una matricola. La rosa, dopo aver confermato lo zoccolo duro, presenta anche nuovi innesti, anche di categoria superiore, come ad esempio il centrocampista Guglielmo Negri, arrivato dalla Maglianese. Gli aspidi, oltre ad un attacco formato da nomi di esperienza e talento, può anche contare su i gol degli altri reparti: nello scorso anno, infatti, la squadra sabina ha portato al gol ben 16 giocatori, divenendo il secondo attacco del campionato (70 gol fatti, 1 in meno del Torri in Sabina) e riuscendo a conquistare la vittoria del campionato con 4 punti in più della seconda Fiamignano.«Ci teniamo a far bene - dice il ds Massimo Petrocchi - Facendo parte della coppa, abbiamo cominciato la preparazione prima e modificando gli allenamenti. Nelle varie amichevoli che abbiamo giocato si sono viste cose buone, anche perché bisogna far ancora ambientare i nuovi arrivati. Siamo fiduciosi…faremo tutto il possibile per farci trovare pronti, sia in coppa che in campionato!».: Nelu Pegza (da Poggio Mirteto), Manuel Mazzoli (confermato), Valerio Sciarra (conf.), Giacomo Prioreschi (conf.).: Daniele Forcellini (conf.), Cristian Buzarin (conf.), Francesco Colletti (conf.), Antonello Proni (da Monte S.Giovanni), Marco papi (conf.), Maurizio Filipponi (conf.), Francesco Umani (conf.), Giordano De Angelis (da Selci), Giuseppe Iannarella (conf.).: Lorenzo De Luca (da Vigor Perconti), Simone Colletti (conf.), Alessandro Fiori (conf.), Marco Maierini (conf.), Cristian Flamini (conf.), Guglielmo Negri (da Maglianese), Antonio Sagoleo (conf.), Gabriele Orsini (conf.), Enrico Pietrantoni (conf.).: Diego Sapora (conf.), Alessio Guarino (conf.), Maurizio Benzi (conf.), Berardo Cianciarulo (conf.), Mattia Cocchi (conf.), Stefano Filippi (conf.), Marco Soldati (conf.), Francesco Cari (conf.), Daniele Sellitri (conf.).: Federico Chini.: Daniele Ottaviano.Presidente: Biagio Tranquilli.Vice-Presidente: Massimo Ceci.Direttore Generale: Paolo Giusti.Direttore Sportivo: Massimo Petrocchi.Amministratore: Arianna Tranquilli.Tesoriere-Resp. Squadra Femminile C5: Michele Stazi.Comunicazione-Marketing: Daniele Sellitri.Dirigenti: Cristian Canali, Luca Petrucci, Marco Papi, Samuele Fioravanti, Maria Francesca Gennari.