COMMENTI, II DI RITORNO

Atletico Cantalice-Casperia 1-1

R. Di Battista (AC), Ottaviano (C)

Pietropaolo Di Battista (Direttore Sportivo Atletico Cantalice)

Federico Chini (Allenatore Casperia)

Centro Italia Micioccoli-Piazza Tevere 0-2

Miniucchi, Urbani

Fabio Angeletti (Vice-Presidente Centro Italia Micioccoli)

Emiliano Mastroiaco (Allenatore Piazza Tevere)

Fiamignano Equicola-Velinia 1-2

M.Anselmi (FE), Tosoni, Keita (V)

Leonardo Valente (Dirigente Fiamignano Equicola)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Posta-Poggio San Lorenzo 0-5

3 Massimi, Cann, D’Angeli

La società Posta non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Poggio San Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione.

Santa Susanna-Monte San Giovanni 2-1

Paolucci, Marchioni (SS), Angelucci (MSG)

Roberto Paniconi (Direttore Sportivo San Susanna)

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte San Giovanni)

Selci-Atletico Torano

Non disputata per assenza ospiti

Sporting Corvaro-Moricone 3-2

Ferraresi, Romani, C. Leonardi (SC), Uccellini, Ambrogi (M)

Angelo Lelli (Dirigente Sporting Corvaro)

Marco Ambrogi (Vice-Capitano Moricone)

Torri in Sabina-Cittareale 3-0

Bussotti, 2 Mercuri

Emanuele Renzi (Allenatore Torri in Sabina)

Fabio Santelli (Allenatore Cittareale)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, III DI RITORNO

Si spengono i riflettori sulla II giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria. E’ il Velinia la prima squadra a fermare la capolista Fiamignano Equicola: la formazione del Cicolano, infatti, viene sconfitta dal club di Antrodoco, che ora si candida per un posto nelle prime posizioni della classifica. Accorciano le distanze della prima della classe le inseguitrici: Piazza Tevere ha battuto il Centro Italia Micioccoli 2-0 nel derby cittadino, Poggio San Lorenzo trova una vittoria esterna pesante contro un Posta in vera crisi di risultati, mentre Selci non ha giocato in quanto l’Atletico Torano, sfidante degli uomini di mister Scaricamazza, non si è presentata al campo; per quest’ultima gara, bisognerà attendere le decisioni del Giudice sportivo, che con ogni probabilità assegnerà la vittoria a tavolino al club sabino. Vittoria di misura ma importantissima in chiave salvezza per lo Sporting Corvaro, che ha battuto in casa un Moricone che non riesce più a vincere, mentre termina la striscia di risultati utili del Monte San Giovanni, superato di misura dal San Susanna. Infine, paga le fatiche di coppa l’Atletico Cantalice, che pareggia 1-1 contro un Casperia mai domo e desideroso di uscire dalla zona rossa di bassa classifica. In ultimo, pesante sconfitta pesante Cittareale, superata dai gialloblù del Torri in Sabina: durante la ripresa, attimi di apprensione per Cragnotti, giocatore ospite, che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Civita Castellana per un taglio alla testa causato da uno scontro fortuito di gioco. La ferita è stata suturata con 5 punti e il ragazzo è uscito dall’ospedale già nel tardo pomeriggio di ieri.: «La squadra ha risentito pesantemente dell’impegno infrasettimanale in coppa Lazio, in quanto siamo entrati in campo contro il Casperia poco concentrati, con un approccio non dei migliori…si notava la stanchezza, anche dovuta alle assenze ed agli infortuni. Sapevamo che era difficile affrontare il Casperia: a differenza di quanti molti pensano, il Casperia è una buona squadra, che si è rinforzata tantissimo a differenza dell’andata. E’ una squadra che se la gioca, ben messa in campo e con nuove individualità nel reparto offensivo. Noi eravamo scarichi fisicamente e mentalmente, tant’è che abbiamo chiuso il primo tempo in svantaggio. Nella ripresa ci siamo sciolti di più ed abbiamo provato ad andare alla ricerca del pareggio, diventando più precisi nelle giocate e nelle trame di gioco. L’1-1 è arrivato con Riccardo Di Battista su un calcio di rigore netto. Addirittura, nel finale, abbiamo mancato di pochissimo la vittoria. Per i tanti impegni stagionali, avremmo bisogno di un parco giocatori più ampio, ma comunque il nostro problema di questa stagione sono i tanti infortuni che hanno colpito molti dei nostri ragazzi: a questo proposito, vorrei sottolineare la bravura del nostro staff tecnico Cervelli-Patacchiola che sta lavorando ottimamente per la gestione del parco giocatori nonostante queste assenze. Complimenti ai ragazzi per aver raggiunto il pareggio nonostante le difficoltà fisiche. Ora noi cercheremo di ricaricare le batterie per le prossime gare. Un in bocca al lupo al Casperia per il prosieguo del campionato».: «Era importante tornare a fare punti, lo abbiamo fatto da squadra e questo è ciò che più conta in una domenica che sicuramente poteva essere ancora più dolce visto che siamo stati in vantaggio per gran parte della gara. Posso solo che complimentarmi con i ragazzi per aver preso punti su un campo difficile. Ambiente ed arbitro da "rivedere". Questo dà ancora più valore alla prova dei ragazzi!».: «Gara decisa da un arbitraggio non all’altezza: il direttore di gara ci ha espulso un giocatore senza una vera motivazione. Da questo episodio, poi, abbiamo subìto due gol. Risultato, a nostro avviso, non giusto!».: «Gara difficile, lo sapevamo. Affrontavamo una squadra che ha ottime individualità. Primo tempo equilibrato, con poche occasioni create da ambedue le squadre, che si sono studiate. Nella ripresa abbiamo inserito dalla panchina alcuni giocatori che non hanno cominciato la partita per piccoli problemi fisici ed abbiamo aspettato il calo dei nostri avversari. Siamo stati concentrati nel gestire la gara dopo essere passati in superiorità numerica. Bravi sul gol di Miniucchi dopo un cross dalla sinistra, bravi nel raddoppio di Urbani che ha chiuso la gara».: «Anzitutto, complimenti agli avversari per aver conquistato i 3 punti sul nostro campo. Una partita davvero dura, con una forte nebbia che ha condizionato gran parte della gara. Buona partita da parte della nostra squadra, sfortunata nelle occasioni in cui abbiamo colpito due traverse ed un palo…sono stati più cinici gli avversari a sfruttare le occasioni create. Venivamo da una settimana densa di impegni, visto il recupero infrasettimanale contro il Moricone…sconfitta che ci può stare. Unica nota da fare: in match così importanti e tra due ottime squadre, sarebbe il caso mandare un direttore di gara adeguato, tant’è che entrambe le formazioni non sono rimaste soddisfatte. In alcune circostanze, dunque, sarebbe meglio avere dei giudici di gara che vengono da Roma, che fino ad ora hanno dimostrato di essere più preparati».: «Buona partita disputata da tutti i ragazzi, giocata su un campo con visibilità ridotta a causa della nebbia. Nel primo tempo siamo passati in vantaggio con un bel tiro dal limite di Tosoni ed abbiamo rischiato di subire il pareggio su un loro calcio di punizione che ha colpito la traversa. Nella ripresa siamo rientrati concentrati con la consapevolezza che per la qualità della squadra del Fiamignano Equicola un solo gol non sarebbe bastato e che dovevamo essere precisi nelle ripartenze. In una di queste siamo riusciti a realizzare il secondo gol. Abbiamo poi subito la reazione e la pressione del Fiamignano che è la squadra migliore del campionato, ma siamo stati attenti…anche se, in seguito, abbiamo subìto il loro gol a 10' dalla fine, ma siamo comunque riusciti a mantenere il gol di vantaggio».: «Non è stata una bella partita da vedere. Siamo entrati in campo con la determinazione giusta, ciò che chiede il mister, a differenza di domenica scorsa e ciò ci ha premiato; infatti, dopo neanche 5’, siamo andati in vantaggio con un bel tiro di Colarieti che, prendendo la traversa, trova preparato Paolucci che insacca. Continuando con la stessa intensità, non permettiamo all'avversario di reagire e circa al 20’ raddoppiamo con Marchioni su rigore. Quando la partita sembrava ormai indirizzata, quasi allo scadere del primo tempo, i nostri avversari trovano il gol con un tiro da fuori aria da un nostro rinvio. Nel secondo tempo la gara si è fatta noiosa e frammentata, a parte un palo, una bella parata del loro portiere ed un intervento, a mio parere, antisportivo fatto a carico di Paolucci…se non ricordo male, lo stesso giocatore all'andata ne commise un altro a carico del nostro De Dominicis. Infine, faccio gli auguroni al presidente del Monte San Giovanni».: «Purtroppo per noi, è arrivata una sconfitta dopo 5 risultati utili consecutivi. C’è molto rammarico perché il risultato, a mio avviso, è bugiardo: con la collaborazione del direttore di gara, prima rete viziata da un fuorigioco e un calcio di rigore molto generoso…tutto questo nei primi 10’ di gara! Dopo, abbiamo preso in mano la partita, accorciando il risultato al termine del primo tempo. La seconda parte tutta a nostro favore tenendo sempre gli avversari nella loro metà campo ma, purtroppo, non siamo riusciti a pareggiare. Sconfitta, però, più che giusta. Nonostante privi di 5 giocatori importanti (3 per squalifica e gli altri 2 per lavoro) i ragazzi che sono scesi in campo si sono comportati benissimo e per questo meritano un grosso applauso».: «Il primo tempo, nonostante il bel gioco e i numerosi tiri, siamo andati sotto di due gol, il primo su rigore dubbio, il secondo con una sfortunata autorete. I ragazzi, convinti di poter ribaltare il risultato, sono rientrati in campo con grinta e carattere. Dopo 5’ su assist di Frezzini, va in gol Ferraresi che, poco dopo, è stato espulso per la reazione dopo aver subìto un calcio mentre era a terra. Rimasta in dieci, la squadra ha continuato a giocare e, al 15’, Romani trova il pareggio. Al 25’ è Leonardi a trovar il gol vittoria. La seconda espulsione a danno del centrale di difesa per somma di ammonizioni ridà fiducia agli avversari, che comunque rischiano di subire il quarto gol sulle ripartenze dei nostri. Vincere queste partite, in inferiorità numerica e sotto di due gol, dà l’idea della grinta e della voglia dei ragazzi di ben figurare. Ci allontaniamo dalla zona calda della classifica e prendiamo fiducia. Bene così».: «Partita che abbiamo approcciato bene nel primo tempo, andando in vantaggio per 2-0 e contenendo gli attacchi degli avversari. Il secondo tempo si è spenta la luce e abbiamo subìto 2 gol in pochi minuti e, ad un quarto d'ora dalla fine, abbiamo subìto il 3 gol. Bisogna tirarsi fuori da questo periodo negativo rimanendo compatti, allenandoci, senza mai mollare e credendoci sempre!».: «Una vittoria importantissima per la nostra classifica, fondamentale per il proseguimento del campionato in una posizione meno insidiosa. Tre punti che ci servivano proprio!».: «Nel primo tempo abbiamo espresso bel calcio ma nella ripresa, purtroppo, gli episodi ci hanno condannato. L’espulsione del nostro giocatore è apparsa come un contrasto spalla contro spalla e non meritava quel provvedimento, poi l’infortunio di Cragnotti è stata un’ulteriore tegola. Meritiamo una classifica migliore».Fiamignano Equicola 42Poggio San Lorenzo 33Selci*, Piazza Tevere* 32Velinia 28Santa Susanna 26Atletico Cantalice* 22Torri in Sabina, Sporting Corvaro 20Moricone 19Centro Italia Micioccoli*, Monte San Giovanni 17Atletico Torano* 16Cittareale 13Casperia 12Posta* 10* una gara in menoCasperia-SelciCittareale-Santa SusannaMonte San Giovanni-PostaMoricone-Atletico ToranoPiazza Tevere-Fiamignano EquicolaPoggio San Lorenzo-Centro Italia MicioccoliSporting Corvaro-Torri in SabinaVelinia-Atletico Cantalice