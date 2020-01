COMMENTI, XIII GIORNATA

Atletico Cantalice-Fiamignano Equicola 0-1

Di Girolamo

La società Atletico Cantalice non rilascia alcuna dichiarazione.

Leonardo Valente (Dirigente Fiamignano Equicola)

Atletico Torano-Posta 4-4

4 Miguel (P)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Marco Gloria (Vice-Presidente Posta)

Casperia-Santa Susanna 1-2

Filippi (C), 2 Paolucci (SS)

Federico Chini (Allenatore Casperia)

Stefano Chiaretti (Allenatore Santa Susanna)

Monte San Giovanni-Moricone 5-3

Bianchetti, 2 Marchetti, 2 Suwareh (MSG)

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte San Giovanni)

Marco Ambrogi (Vice-Capitano Moricone)

Piazza Tevere-Sporting Corvaro 1-1

Urbani (PT), Romani (SC)

Emiliano Mastroiaco (Allenatore Piazza Tevere)

Franco Massimi (Dirigente Sporting Corvaro)

Poggio San Lorenzo-Cittareale 0-0

Angelo Pileri (Allenatore Poggio San Lorenzo)

La società Cittareale non rilascia alcuna dichiarazione.

Selci-Centro Italia Micioccoli 2-1

Benedetti, Migliorati (S), Piroli (CIM)

Simone Scaricamazza (Allenatore Selci)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Velinia-Torri in Sabina 3-0

2 D’Angeli, Tozzi

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Marco Broggi (Dirigente Torri in Sabina)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XIV GIORNATA

RIETI - Si spengono i riflettori sulla XIII giornata di Seconda categoria, la prima del 2020. Continua senza sosta la marcia del Fiamignano Equicola, che porta a casa 3 punti sofferti grazie allo 0-1 in casa dei biancorossi dell’Atletico Cantalice. Rimane in scia Selci, che ha battuto in casa il Centro Italia Micioccoli, mentre rallenta Piazza Tevere, bloccato sul pari al “Gudini” dallo Sporting Corvaro. Fuochi d’artificio tra Atletico Torano e Posta (match terminato 4-4), mentre Monte San Giovanni rifila una manita alla tiberina Moricone e lascia l’ultimo posto in classifica. Pareggio senza reti nel match tra i granata del Poggio San Lorenzo ed i biancorossi del Cittareale, mentre Santa Susanna porta a casa i tre punti grazie al 1-2 rifilato al Casperia. Infine, tris per il Velinia, che ha battuto tra le mura amiche i gialloblu del Torri in Sabina con un rotondo 3-o ed allunga la striscia di risultati utili consecutivi.: «Un'altra vittoria conquistata con carattere e determinazione. Nel primo tempo abbiamo creato molto e siamo andati avanti con Di Girolamo, potevamo chiudere anche con un vantaggio più ampio la prima frazione. Nella ripresa sono stati bravi gli avversari ad alzare il baricentro ma siamo stati altrettanto bravi noi a non lasciare occasioni nitide. Tre punti fondamentali che ci preparano al delicato scontro contro Selci».: «Abbiamo rialzato la testa dopo un periodo buio di sconfitte e ingiustizie. Dobbiamo continuare così con testa e cuore. Anche sabato un arbitraggio molto discutibile ma siamo superiori anche a questo. Complimenti a Torano e testa a Casperia».: «Tanta rabbia per una sconfitta ingiusta scaturira da episodi e decisioni arbitrali che non condividiamo. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo dominato la gara ma non siamo riusciti a sfruttare tante occasioni che potevano darci non solo il pareggio ma anche la vittoria. Dobbiamo mostrare più cattiveria agonistica ed essere meno leziosi. Dispiace perdere in questo modo».: «Un po' di sofferenza nel secondo tempo in cui gli avversari avrebbero anche potuto pareggiare e che a mio avviso meriterebbero ampiamente una migliore posizione in classifica. I tre punti conquistati oggi ci ripagano di altre gare in cui il risultato era stato bugiardo: una vittoria scaturita dal massimo impegno che i giocatori hanno messo oggi in campo credendo in un risultato molto importante. Un bravo al giovane Santucci per il rigore parato: abbiamo in rosa due ottimi portieri che si avvicendano in base alle disponibilità lavorative ed ambedue si fanno trovare pronti in ogni circostanza».: «Abbiamo disputato una grande partita, contro una squadra importante costruita per vincere il campionato. I ragazzi sono scesi in campo consapevoli di non meritare l'ultimo posto in classifica. Il primo tempo si è concluso 4-1: un palo colpito e un paio di reti gettate al vento, il primo gol scaturito da una bellissima azione e conclusa da Bianchetti, poi abbiamo subìto il pareggio ma poco dopo di nuovo in vantaggio con Marchetti (2 reti) e Suwareh. Il secondo tempo loro hanno accorciato, ma poi abbiamo chiuso con il quinto gol di Suwareh. Ripeto, grande prestazione che ci dà morale per il prosieguo del campionato».: «Partita persa meritatamente, frutto di un approccio completamente sbagliato. Spero ci serva da lezione. Bisogna fare punti per salvarsi prima possibile».: «C’è tanta amarezza. Abbiamo avuto tante occasioni, non concretizzate per errori nostri o per bravura del portiere ospite e, in più, abbiamo colpito una traversa…la palla non voleva entrare. Siamo stati ingenui nel non chiudere la gara. Sul nostro primo errore, abbiamo concesso una ripartenza ed abbiamo subìto gol, da una squadra che comunque ha lottato e si è impegnata fino alla fine. Il calcio è anche questo. Sembrava una partita già scritta. Peccato, perché a mio avviso meritavamo la vittoria».: «Risultato positivo, arrivato contro una squadra ben organizzata e che occupa il secondo posto della classifica. Primo tempo di marca del Piazza Tevere: ci hanno sovrastato come passo, anche perché noi non siamo abituati a giocare sul sintetico; tutto ciò ci ha portato ad errori di passaggi e, in più, il gol subìto a freddo avrebbe potuto spezzarci le gambe. Così non è stato: siamo stati bravi ad aspettare e ad essere pazienti, per poi colpire in contropiede. Dopo l’1-1, la partita non è stata molto emozionante. Sportivamente parlando, per come hanno giocato i nostri avversari, forse meritavano la vittoria, ma per l’impegno, la tenacia e l’unione dei nostri, posso affermare che il pareggio ci sta tutto. Sono soddisfatto dei nostri ragazzi, che fanno parte di un gruppo giovane e, sicuramente, non molto esperto. Continuiamo a seguire gli obbiettivi di questo progetto, a lungo termine. Un elogio va ai ragazzi che sedevano in panchina e che non sono scesi in campo: è anche grazie alla pazienza ed alla voglia di farsi trovare pronti che un gruppo si unisce e si compatta. Un plauso va a tutti i nostri ragazzi. Arbitraggio accettabile».: «Non posso rimproverare nulla ai miei giocatori: ci abbiamo provato in tutte le maniere ma non siamo riusciti a sbloccare il punteggio; in più, ci sono stati negati due calci di rigore. Faccio i complimenti alle due squadre per la massima correttezza vista in campo».: «Una partita dura contro una gran bella squadra vinta coi denti e soffrendo. Risultato importantissimo per noi. D’altro canto siamo consapevoli che se vogliamo restare nelle zone alte della classifica questo genere di partite, specialmente in casa, vanno vinte lottando fino all’ultimo secondo, esattamente quello che abbiamo fatto oggi. E adesso ci aspetta la sfida con la lanciatissima capolista Fiamignano, chissà che non riusciamo a fargli uno sgambetto».: «Grande vittoria ottenuta contro una squadra esperta e ben organizzata come Micioccoli che ci ha fatto davvero soffrire. Complimenti a loro e anche ai nostri ragazzi. Non era facile. Mi sia consentito fare complimenti particolari al nostro Sabuzi che alla veneranda età di 46 anni oltre a sfoderare una prestazione fantastica, ad un minuto dalla fine ha anche fornito l’assist del gol vittoria a Migliorati».Fabrizio Massimi (Allenatore Centro Italia Micioccoli): «Una buona gara dove sicuramente meritavamo di più. A tratti ho visto una sola squadra in campo, la nostra, ma il calcio è questo se crei tante occasioni e non le concretizzi poi succede pure di perdere partite come queste dove potevamo e dovevamo raccogliere di più. Grande rammarico perché non è la prima volta che ci capita, era successo anche con la capolista Fiamignano, ma ripeto, purtroppo il calcio è anche questo».: «Abbiamo sbloccato la partita subito, all'inizio, con un pallonetto che ha scavalcato il portiere in uscita dopo una buona combinazione. Poi a metà del primo tempo il Torri in Sabina è rimasto in dieci per una espulsione per doppia ammonizione e questo ci ha favoriti e comunque loro hanno continuato a giocare con buone trame di gioco. Nella seconda metà del secondo tempo abbiamo cercato maggiormente la profondità e siamo riusciti a segnare le altre due reti».: «Abbiamo incontrato un’ottima squadra e a loro vanno i nostri complimenti. Dopo 2’ siamo passati in svantaggio per una nostra disattenzione difensiva, che ha favorito la punta avversaria che ha superato il nostro portiere con un pallonetto. Abbiamo cominciato a giocare alla pari, fino a quando il nostro centrale di difesa, Emanuele Ferraioli è stato espulso per doppia ammonizione. A quel punto, la gara si è fatta in salita per noi. Abbiamo sofferto, fino a fine primo tempo. Buono il nostro primo quarto d’ora della ripresa, nel quale abbiamo provato ad affondare e creare qualche occasione da gol, una in particola pericolosa ma non concretizzata. Subito dopo, però, i nostri avversari hanno ripreso il controllo della gara ed hanno siglato il 2-0 ed il 3-0 su contropiede. Nulla da recriminare: giocare in 10 per un tempo e mezzo ci è stato fatale. Ora, sotto con gli allenamenti e pensiamo già alla prossima sfida!».Fiamignano Equicola* 34Selci 27Piazza Tevere 25Poggio San Lorenzo* 23Santa Susanna 21Velinia 20Atletico Cantalice* 17Moricone* 16Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina 15Sporting Corvaro 13Atletico Torano, Cittareale 12Posta 10Monte San Giovanni* 9Casperia 6* una gara in menoAtletico Cantalice-MoriconeCentro Italia Micioccoli-Atletico ToranoCittareale-Monte San GiovanniFiamignano Equicola-SelciPosta-CasperiaSanta Susanna-VeliniaSporting Corvaro-Poggio San LorenzoTorri in Sabina-Piazza Tevere