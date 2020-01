RISULTATI E MARCATORI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella XIII giornata, vince ancora la capolista Fiamignano Equicola, che espugna il campo dell’Atletico Cantalice grazie ad un gol di Di Girolamo. Pareggio a reti bianche tra Poggio San Lorenzo e Cittareale, mentre Moricone torna a casa senza punti dalla trasferta in casa del Monte San Giovanni. Vittoria di misura del Santa Susanna e del Selci rispettivamente contro Casperia e Centro Italia Micioccoli, mentre Velinia vince contro la neopromossa Torri in Sabina. Pareggio con fuochi d’artificio tra Atletico Torano e Posta (terminata 4-4) mentre Piazza Tevere trova solo un pareggio contro lo Sporting Corvaro.Atletico Cantalice-Fiamignano Equicola 0-1: Di GirolamoAtletico Torano-Posta 4-4: 4 Miguel (P)Casperia-Santa Susanna 1-2: Filippi (C), 2 Paolucci (SS)Monte San Giovanni-Moricone 5-3: Bianchetti, 2 Marchetti, 2 Suwareh (MSG)Piazza Tevere-Sporting Corvaro 1-1: Urbani (PT), Romani (SC)Poggio San Lorenzo-Cittareale 0-0Selci-Centro Italia Micioccoli 2-1: Benedetti, Migliorati (S), Piroli (CIM)Velinia-Torri in Sabina 3-0: 2 D’Angeli, TozziFiamignano Equicola* 34Selci 27Piazza Tevere 25Poggio San Lorenzo* 23Santa Susanna 21Velinia 20Atletico Cantalice* 17Moricone* 16Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina 15Sporting Corvaro 13Atletico Torano, Cittareale 12Posta 10Monte San Giovanni* 9Casperia 6* una gara in meno