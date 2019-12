RISULTATI E MARCATORI, XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella XII giornata di Seconda categoria, ben 4 le gare che sono state rinviate per impraticabilità di campo: non si è giocato il match d’alta classifica tra Moricone e la capolista Fiamignano Equicola, così come il derby tra Centro Italia Micioccoli ed Atletico Cantalice; stop anche per Monte S.Giovanni e Posta, che avrebbero dovuto affrontare rispettivamente Poggio S.Lorenzo e Selci. La gara di Posta invece è stata rinviata per lutto, vista la morte in un incidente stradale di Pasquale Tosti, ex Forestale e residente nel paese della Valle del Velino, e padre di un ex giocatore del Posta.Nelle gare che, invece, si sono disputate regolarmente, arrivano due importanti vittorie: Piazza Tevere ha battuto in trasferta Cittareale e così rimane in scia del primo blocco di classifica, mentre Torri in Sabina ha vinto il derby sabino contro Casperia. Infine, esce sconfitta la neopromossa Sporting Corvaro dalla sfida casalinga contro Velinia, in crescita nelle ultime uscite stagionali, mentre S.Susanna ha battuto per 2-0 un Atletico Torano in piena crisi di risultati.Centro Italia Micioccoli-Atletico Cantalice: Rinviata per impraticabilità del campoCittareale-Piazza Tevere 1-2: Cirilli (C), 2 Urbani (PT)Monte S.Giovanni-Poggio S.Lorenzo: Rinviata per impraticabilità del campoMoricone-Fiamignano Equicola: Rinviata per impraticabilità del campoPosta-Selci: Rinviata per luttoS.Susanna-Atletico Torano 2-0: Lodovici, SantopreteSporting Corvaro-Velinia 1-3: Massimi (SC), Tosoni, Graziani e D'Angeli (V)Torri in Sabina-Casperia 1-0: GiorginiFiamignano Equicola* 31Poggio San Lorenzo* 22Selci* 21Piazza Tevere* 20S.Susanna 18Atletico Cantalice*, Velinia 17Moricone* 16Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina 15Sporting Corvaro 12Atletico Torano, Cittareale 11Posta* 9Monte San Giovanni*, Casperia* 6* gare in meno