PROGRAMMA GARE, XII GIORNATA

Sabato, ore 14.30

Domenica, ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per l’ultima giornata di campionato del 2019: in questo weekend, le formazioni di Seconda categoria scenderanno in campo per giocare il turno numero 12. Gare interessanti e, sulla carta, equilibrate, a partire dal big match di giornata, che vedrà la capolista Fiamignano Equicola cercare l’undicesimo successo stagionale in casa del Moricone. Derby sicuramente emozionante vedrà in campo Centro Italia Micioccoli ed Atletico Cantalice, mentre a Torri andrà in scena il derby sabino tra neopromosse: Torri in Sabina ospiterà Casperia. Trasferta ostica per il Velinia, ospite della matricola Sporting Corvaro, mentre Monte S.Giovanni, desideroso di riscatto dopo un periodo negativo sotto il profilo dei risultati, affronterà davanti al proprio pubblico i granata del Poggio S.Lorenzo. I biancoverdi di Piazza Tevere, intanto, saranno impegnati sul campo del Cittareale, mentre la new entry Posta ospiterà Selci. Infine, i gialloblu dell’Atletico Torano faranno visita al S.Susanna.Centro Italia Micioccoli-Atletico Cantalice (arbitro Goktas di Rieti)Sporting Corvaro-Velinia (arbitro Bertoldi di Roma 2)Moricone-Fiamignano Equicola (arbitro Senchuk di Tivoli)Posta-Selci (arbitro Matteucci di Rieti)Torri in Sabina-Casperia (arbitro Arbia di Roma 2)Cittareale-Piazza Tevere (arbitro Masevski di Ciampino)Monte S.Giovanni-Poggio S.Lorenzo (arbitro Boninsegna di Viterbo)S.Susanna-Atletico Torano (arbitro Gilardi di Tivoli)Fiamignano Equicola 31Poggio San Lorenzo 22Selci 21Piazza Tevere* 20Atletico Cantalice 17Moricone 16Santa Susanna, Centro Italia Micioccoli 15Velinia 14Sporting Corvaro, Torri in Sabina 12Atletico Torano, Cittareale 11Posta 9Monte San Giovanni, Casperia* 6* gare in meno