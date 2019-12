COMMENTI, X GIORNATA

Cittareale-Casperia 0-0

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Massimo Petrocchi (Direttore Sportivo Casperia)

Monte S.Giovanni-Velinia 0-1

D’Angeli

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione.

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Moricone-Centro Italia Micioccoli 0-0

Marco Ambrogi (Vice-Capitano Moricone)

Roberto Attorre (Dirigente Centro Italia Micioccoli)

Poggio S.Lorenzo-Piazza Tevere 1-1

Cann (PSL), Miniucchi (PT)

La società Poggio S.Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione.

Emiliano Mastroiaco (Allenatore Piazza Tevere)

Posta-Fiamignano Equicola 1-2

Ciorba (P), F.Ottaviani, A.Anselmi (FE)

Marco Gloria (Vice-Presidente Posta)

Gabriele Cianetti (Dirigente Fiamignano Equicola)

S.Susanna-Atletico Cantalice 1-1

Paolucci (SS), Di Battista (AC)

Claudio Ranalli (Vice-Allenatore S.Susanna)

Pietropaolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Sporting Corvaro-Atletico Torano 0-0

Angelo Lelli (Dirigente Sporting Corvaro)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Torri in Sabina-Selci 1-1

Boccadamo (T), Carosi (S)

Emanuele Renzi (Allenatore Torri in Sabina)

Fabrizio Del Bianco (Presidente Torri in Sabina)

Simone Scaricamazza (Allenatore Selci)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XI GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cala il sipario sulla decima giornata di Seconda categoria. Vince di misura la prima della classe Fiamignano Equicola, che ha battuto la matricola Posta. Vittoria esterna, invece, del Velinia che ha trovato il successo sul campo del Monte S.Giovanni, quest’ultimo alla seconda sconfitta consecutiva. Tutte le altre gare sono terminate in pareggio: X a reti bianche nel derby tra Sporting Corvaro ed Atletico Torano, così come match di bassa classifica tra Cittareale e Casperia e in quello di medio-alta classifica tra la tiberina Moricone ed il Centro Italia Micioccoli; il finale di 1-1, invece, è maturato nelle sfide che hanno visto Poggio S.Lorenzo e S.Susanna affrontare rispettivamente Piazza Tevere ed Atletico Cantalice, così come nel derby tutto sabino tra Torri in Sabina e Selci.: «Non abbiamo fatto una bella partita anche per merito del Casperia che si è ben difeso e noi non abbiamo sfruttato alcune palle gol per errori dei nostri attaccanti».: «Primo tempo giocato a ritmi blandi, preoccupati più nel non subire gol che nel farlo. Sapevamo che i nostri avversari avrebbero imposto il loro gioco, ma siamo stati attenti. Nella ripresa abbiamo alzato il baricentro, sperando di colpire in contropiede. Ci siamo difesi, è chiaro: loro con buone manovre, noi bene arroccati con trame di contropiede…aspettavamo il momento propizio per poter far gol. Non è arrivato, ma siamo comunque siamo contenti della prestazione…siamo in una serie positiva di risultati e vogliamo restarci. La prossima gara casalinga sarà molto importante per noi. Buono l’arbitraggio della gara».: «Buona prestazione dei ragazzi che hanno interpretato con attenzione e concentrazione la partita, cercando sempre di giocare la palla. Il primo tempo si è chiuso in parità e non abbiamo sfruttato un paio di situazioni favorevoli. Nel secondo tempo abbiamo avuto un numero maggiore di occasioni favorevoli per passare in vantaggio ma è mancata la determinazione nelle conclusioni e la precisione nell'ultimo passaggio. Nel finale, abbiamo comunque realizzato il gol che avevamo fallito nelle precedenti occasioni».: «Pareggio sostanzialmente giusto per quanto visto in campo. Nel primo tempo abbiamo avuto un'occasione con Visco non concretizzata per un'ottima parata del portiere e anche gli avversari si sono resi pericolosi su una punizione e un contropiede; in entrambe le circostanze è stato molto bravo il nostro portiere Tassi. Nel secondo tempo invece la partita è stata giocata prevalentemente a centrocampo e né noi né gli ospiti abbiamo avuto occasioni per passare in vantaggio. Guardiamo avanti con umiltà, sapendo che c'è molto da lavorare e da migliorare. Complimenti anche al Centro Italia per la correttezza dimostrata in campo».: «Sapevamo di incontrare una squadra quadrata e tosta e così è stato. I nostri ragazzi, sia i titolari che chi è subentrato a partita in corsa, sono stati bravi. Il nostro portiere non ha subìto tiri e forse, a partita finita, possiamo dire che il risultato ci sta un po' stretto. Torniamo da Moricone con un punto, ma con una grande consapevolezza: siamo un grande gruppo, siamo una squadra che può dare fastidio a tutte, iniziando da sabato prossimo con Fiamignano Equicola, la prima della classe…quindi, testa bassa, tanto lavoro e testa a questo big match contro la capolista!».: «Un pareggio che l'amaro in bocca per come si era messa la partita. Abbiamo fatto un buon primo tempo trovando il vantaggio e giocando anche un buon calcio. Ad inizio ripresa i nostri avversari sono rimasti in inferiorità numerica e quindi i presupposti per portare a casa i 3 punti c'erano tutti. Invece, a mio avviso, abbiamo mollato a livello di intensità e determinazione, mentre i nostri avversari sono stati bravi a compattarsi e crederci, trovando il pareggio su calcio piazzato che sapevamo poteva essere un’arma importante per loro».: «Partita ben giocata da tutte e due le formazioni; campo pesante ma, con l'uscita del sole, è risultato più agibile. Due leggerezze nostre, come al solito, ci sono costate caro. Abbiamo avuto occasioni anche noi e, successivamente, abbiamo accorciato le distanze e poi un rigore sbagliato loro e qualche controversia con l'arbitro. Con un po’ più di grinta e cuore, venderemo cara la pelle. Un in bocca al lupo agli avversari».: «Tre punti importantissimi, conquistati su un campo difficile. Nel primo tempo abbiamo imposto il nostro gioco andando a riposo con un 2-0 siglato da F.Ottaviani e A.Anselmi. Non abbiamo concretizzato le numerose occasioni da rete che abbiamo creato. Nel secondo tempo il Posta ha cercato di riaprire la partita, riuscendoci con gol scaturito da una posizione dell'attaccante molto dubbia. Avremmo potuto chiuderla dal dischetto ma abbiamo fallito l'ennesimo calcio di rigore e non abbiamo approfittato della superiorità numerica. Una partita dai due volti. Lavoriamo per migliorare e consolidare l'attuale posizione in classifica. Un applauso comunque ai ragazzi e al mister che anche in questo match hanno dato il massimo!».: «Prima di tutto ci devono stare i valori sportivi, quando ci sono quelli allora si può iniziare a fare qualcosa di buono. Senza i valori sportivi non si cresce non si va da nessuna parte. I calciatori devono fare i calciatori e basta. Il risultato di ieri per quanto riguarda tutta la società passa in secondo piano e, indipendentemente dagli errori arbitrali, certi comportamenti non vanno accettati».: «Derby molto importante per noi: era di vitale importanza ritrovare la stima di noi stessi misurandoci con squadre che occupano i posti più in alto di noi. Abbiamo giocato il match a viso aperto, giocando alla pari contro una buona squadra, ben messa in campo. Siamo andati al riposo in svantaggio, con il gol dei padroni di casa arrivato sul finale. Siamo rientrati in campo con più voglia e determinazione, riuscendo a giocare bene ed a pareggiare con un calcio di rigore nettissimo trasformato da Di Battista. C’è stata battaglia: un vero derby a livello agonistico. Arbitraggio scadente: queste sono gare da altri fischietti, non si possono scegliere arbitri così poco esperti. Sono stati bravi i ragazzi a mantenere la calma. Abbiamo cercato il gol del vantaggio in più di un’occasione, non concretizzandole. Nel finale, ci è stato annullato un gol di Di Battista senza alcuna motivazione. Complimenti ai ragazzi, stiamo ritornando a giocare a calcio, ad avere il ritmo…tutte cose che, alla fine, vogliamo in ogni partita!».: «Bella partita, giocata bene da entrambe le squadre che in campo non si sono risparmiate. Noi abbiamo avuto qualche occasione in più sulle quali è stato bravo il portiere del Torano. Bene l’arbitro. Dopo la partita le due squadre si sono unite per festeggiare insieme».: «Un pareggio giusto anche se all'inizio avevamo creato più occasioni noi. Speriamo di fare punti nelle prossime gare: la classifica del girone è corta e dobbiamo portarci in una posizione di maggior sicurezza».: «Il terzo tempo di ieri vuole essere un segnale di amicizia per tutti noi, indipendentemente dal punteggio scaturito al termine della partita. Agonismo in campo, cordialità e amicizia nel post-gara: è quello che conta di più».: «Un classico derby tra due squadre che si conoscono bene; con un po’ più di lucidità potevamo anche vincere e siamo stati bravi a riprenderla subito dopo il vantaggio degli avversari. Il gioco ha risentito delle troppe interruzioni, soprattutto nella ripresa».: «Un pareggio giusto tra due società dove la rivalità è solo sportiva ma tra le quali regna rispetto e amicizia come dimostrato dal "terzo tempo" di ieri. Sicuramente una bella giornata di sport».Fiamignano Equicola 28Poggio San Lorenzo 19Selci 18Piazza Tevere* 17Moricone 16Santa Susanna, Centro Italia Micioccoli 15Atletico Cantalice 14Atletico Torano, Sporting Corvaro, Cittareale, Velinia 11Posta, Torri in Sabina 9Monte San Giovanni 6Casperia* 5* gare in menoAtletico Cantalice-PostaAtletico Torano-Torri in SabinaCasperia-Sporting CorvaroFiamignano Equicola-Centro Italia MicioccoliPiazza Tevere-Monte S.GiovanniPoggio S.Lorenzo-MoriconeSelci-S.SusannaVelinia-Cittareale