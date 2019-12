PROGRAMMA GARE, X GIORNATA

RIETI - Tornano in campo le 16 formazioni di Seconda categoria, per giocare il decimo turno d’andata della competizione. La capolista Fiamignano Equicola cercherà di mantenere le distanze dalle inseguitrici affrontando in trasferta la matricola Posta, mentre sono ben 4 le squadre racchiuse in 3 punti; Poggio S. Lorenzo e Selci, seconda e terza forza del campionato, saranno impegnate rispettivamente contro Piazza Tevere e Torri in Sabina, mentre la romana Moricone, piazzatasi al quarto posto in solitaria dopo il pareggio infrasettimanale nel recupero contro Casperia, affronterà tra le mura amiche il Centro Italia Micioccoli. Desiderosa di mantenere la striscia di due risultati utili consecutivi è proprio il fanalino di coda Casperia, che in questo turno affronterà in trasferta i biancoverdi del Cittareale, mentre Monte S.Giovanni e S.Susanna ospiteranno sul proprio campo rispettivamente Velinia ed Atletico Cantalice. Infine, attenzione al match clou di giornata: la new entry Sporting Corvaro affronterà in casa l’Atletico Torano, nel secondo derby del Cicolano di stagione.Sporting Corvaro-Atletico Torano (arbitro Centro di Tivoli)Moricone-Centro Italia Micioccoli (arbitro Iannone di Tivoli)Posta-Fiamignano Equicola (arbitro Tinti di Tivoli)Torri in Sabina-Selci (arbitro Ascione di Roma 1)Cittareale-Casperia (arbitro Goktas di Rieti)Monte S.Giovanni-Velinia (arbitro Polella di Roma 1)Poggio S.Lorenzo-Piazza Tevere (arbitro Sandrelli di Rieti)S.Susanna-Atletico Cantalice (arbitro Petrillo di Rieti)Fiamignano Equicola 25Poggio San Lorenzo 18Selci 17Piazza Tevere* 16Moricone 15Santa Susanna, Centro Italia Micioccoli 14Atletico Cantalice 13Atletico Torano, Sporting Corvaro, Cittareale 10Posta 9Torri in Sabina, Velinia 8Monte San Giovanni 6Casperia* 4* gare in meno