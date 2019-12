COMMENTI, IX GIORNATA

Atletico Cantalice-Torri in Sabina 2-1

Bernard, M.Beccarini (AC), G.Donati (T)

La società Atletico Cantalice non rilascia alcuna dichiarazione.

Ismaele Pagliani (Dirigente Torri in Sabina)

Atletico Torano-Cittareale 1-4

Marcelli, Di Pietro, 2 Tolli (C)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Casperia-Monte S.Giovanni 4-1

Benzi, Soldati, Filippi, Proni (C), Angelucci (MSG)

Massimo Petrocchi (Direttore Sportivo Casperia)

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte S.Giovanni)

Centro Italia Micioccoli-Posta 1-0

Ometto

Erika Proietti (Dirigente Centro Italia Micioccoli)

Marco Gloria (Vice-Presidente Posta)

Fiamignano Equicola-S.Susanna 3-0

M.Anselmi, Di Cesare, A.Anselmi

Leonardo Valente (Dirigente Fiamignano Equicola)

Claudio Ranalli (Vice Allenatore S.Susanna)

Piazza Tevere-Moricone 3-0

Miniucchi, Petroni, Corsetti

Emiliano Mastroiaco (Allenatore Piazza Tevere)

Davide Colantoni (Allenatore Moricone)

Selci-Sporting Corvaro 1-0

Tessicini

Simone Scaricamazza (Allenatore Selci)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Franco Massimi (Allenatore Sporting Corvaro)

Velinia-Poggio S.Lorenzo 1-1

D'Angeli (V) Mei (PSL)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Angelo Pileri (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

RIETI - Si spengono i riflettori sulla nona giornata d’andata del campionato di Prima categoria. Continua a vincere la capolista Fiamignano Equicola, che ha infilato un tris al S.Susanna. Pareggio sofferto per la seconda del podio Poggio S.Lorenzo, che compie un mezzo passo falso in casa del Velinia. Larga vittoria del Cittareale, che ha servito un pesante poker all’Atletico Torano, mentre l’altro Atletico, il Cantalice, ha battuto di misura davanti al proprio pubblico il Torri in Sabina. Prima vittoria stagionale per la neopromossa ed ultima della classe Casperia che, con due gol per tempo, ha battuto il Monte S.Giovanni. Vittorie con un solo gol fatto e 0 subìti per Centro Italia Micioccoli e Selci, arrivate rispettivamente contro le matricole Posta e Sporting Corvaro, mentre Piazza Tevere regola con un rotondo 3-0 la tiberina Moricone. Intanto, mercoledì è previsto il recupero infrasettimanale tra Casperia e Moricone, valido per la V giornata, match non giocato per impraticabilità del terreno di gioco di Montasola. La gara avrà inizio alle 14.30.: «Siamo andati a Cantalice con molte difficoltà, con molti assenti tra infortuni ed indisponibili. I ragazzi hanno dato il massimo, tant’è che il pareggio sarebbe stato il risultato più equo. Siamo passati in svantaggio nel primo tempo, nato da una punizione nettissima non fischiata dal direttore di gara a nostro favore. Siamo entrati nella ripresa più determinati, riuscendo a pareggiare il conto dei gol con un colpo di testa di Gianmarco Donati. Abbiamo avuto noi il pallino del gioco ma, purtroppo, su una loro punizione, una carambola fortuita ha spiazzato il nostro portiere e perciò siamo passati in svantaggio. Visto come abbiamo giocato, soprattutto nella ripresa, meritavamo almeno il pareggio. Ora, testa bassa e pronti per il derby del prossimo weekend contro i nostri amici di Selci!».: «Partita bloccata nei primi 20’, poi siamo riusciti ad andare in vantaggio con Tolli e siamo andati negli spogliatoi sul punteggio di 0-1. Primo tempo davvero equilibrato. Nella ripresa, abbiamo subito raddoppiato, per poi triplicare 10’ dopo. I nostri avversari hanno reagito, accorciando le distanze. Non abbiamo mollato ed anzi abbiamo chiuso il match con il quarto gol. Siamo stati bravi a mantenere il risultato invariato fino al triplice fischio finale».: «Primi 3 punti arrivati con volontà e determinazione. Un grazie a questo gruppo di ragazzi, guidati da un mister che non ha mai mollato nonostante un periodo negativo. Siamo andati in vantaggio nel primo tempo dopo soli 8’ prima con un colpo di testa del nostro capitano Benzi, per poi raddoppiare con un pregevole gesto tecnico di Soldati. Secondo tempo archiviato dopo 10’, prima con il rigore di Filippi e, dopo 1’, con il gol di Proni con una bella discesa sulla destra terminata con un tiro angolato. Complimenti ai nostri avversari, che non hanno mai mollato, lasciandoci spazi per i contropiedi e sbagliando alcune reti. Da ieri è cominciato il nostro cammino, sperando di aver finalmente ritrovato la tranquillità che ci contraddistingue, per affrontare bene il recupero infrasettimanale con Moricone!».: «Dopo 8 gare disputate sempre all'altezza, ieri purtroppo siamo incappati in una giornata storta: andati in svantaggio praticamente con due gol regalati per nostra disattenzione, non siamo riusciti nonostante qualche palla goal, a rientrare in partita; poi, all'inizio del secondo tempo, abbiamo subìto la terza rete su rigore e lì praticamente si è chiusa la gara. Purtroppo, anche in questo match tra infortunati e squalificati, avevamo una panchina cortissima. Mi auguro in settimana di poter recuperare più persone possibili. Guardiamo avanti con ottimismo!».: «Partita cominciata sui giusti binari, giocando un buon calcio, anche se non siamo riusciti a siglare il gol del vantaggio. Nella ripresa, abbiamo giocato come nella prima frazione. Siamo riusciti a segnare su un calcio di rigore con Ometto dopo che lo stesso era stato atterrato in area. Negli ultimi 20’ abbiamo subìto la reazione dei nostri avversari, che però non sono mai riusciti a concludere in porta».: «La gara è stata rovinata da un arbitraggio non all’altezza. Facendo così, si rischiano le zuffe ed i litigi in campo tutte le settimane!».: «Altro successo: 3-0 meritato. Avevamo preparato bene la gara in settimana con il mister, che sapeva di trovare di fronte una squadra forte. Abbiamo sbloccato il punteggio nel primo tempo con un sinistro angolato dal vertice dell’area di Marco Anselmi e poi, però, non siamo riusciti a concretizzare nel primo tempo le altre occasioni create. 2-0 arrivato nella ripresa, con il gol di Di Cesare, bravo a ribadire in rete da pochi passi. Abbiamo anche fallito un rigore per il 3-0, tris arrivato però su punizione dal limite con Antonio Anselmi. Continuiamo a goderci il primo posto con molta umiltà e ci prepariamo alle prossime partite!».: «Un passo indietro rispetto la scorsa settimana come risultato (ma non come gioco) e occasioni costruite specialmente nella prima mezz’ora, dove potevamo andare in vantaggio in più di una occasione, un paio di volte con Colarieti poi con la traversa di Marchione e con De Dominicis…però, le partite durano 90 minuti e non bisogna mai abbassare la guardia. Sapevamo di andare a giocare contro la prima della classe, squadra compatta e di esperienza e nel momento che è venuta fuori non ha esitato a portarsi in vantaggio verso la fine del primo tempo. L’impatto del secondo tempo non è stato dei migliori anche un po’ per deconcentrazione e un po’ che ci siamo disuniti, ma soprattutto merito degli avversari che hanno interpretato meglio il secondo tempo e, dopo 15 minuti, si sono portati sul 2-0. Abbiamo provato a reagire, cercando di riaprire la partita ma il loro portiere in un paio di occasioni si è superato sventando il risultato, nello stesso tempo anche il nostro portiere, Santucci, è stato molto bravo a sventare 2-3 loro occasioni in contropiede, prendendo il terzo gol su punizione ben calciata a tempo scaduto. Noi in certe situazioni e circostanze dobbiamo crescere e migliorare. Faccio i complimenti al Fiamignano sia perché, fino ad ora, merita la classifica che ha e anche per il terzo tempo con loro al bar del paese».: «Sapevamo di avere una partita difficile contro una squadra ben messa in campo ma abbiamo interpretato da subito la gara nel migliore sei modi. Siamo passati meritatamente in vantaggio nel primo tempo con Miniucchi e siamo riusciti a gestire bene la gara nella prima frazione. Nel secondo tempo siamo rientrati concentrati e con la determinazione di chiudere la partita e lo abbiamo fatto, prima trovando il raddoppio con Petroni e poi mettendo al sicuro il risultato con Corsetti. Buona gara da parte nostra e determinante l'impatto dei ragazzi entrati a partita in corso».: «Partita decisa da episodi oltre che dalla bravura degli avversari e condizionata da un arbitraggio non all'altezza, che ha innervosito la gara facendola sfiorare a tratti in rissa. Nel primo quarto di gioco abbiamo tenuto bene il campo, avendo anche il maggior possesso palla, poi uno sfortunato tocco di mano in area ha concesso il rigore dell 1-0 agli avversari. Primo tempo che, comunque, si è concluso in sostanziale equilibrio e senza grandi occasioni da entrambe le parti. Ad inizio ripresa i nostri avversari, grazie ad un eurogol, si sono portati sul 2-0 e da li non si è più giocato a calcio! La gara è diventata dura, maschia e a tratti scorretta, complice anche un arbitro che non ha saputo gestire i cartellini. Il terzo goal è stato frutto di un susseguirsi di sbagli, in primis quello di aver perso la testa. Complimenti al Piazza Tevere, che ha dimostrato di essere squadra organizzata e forte. Senza drammi guardiamo avanti, perché già dal recupero di mercoledì ci aspetta un periodo difficile e dobbiamo farci trovare pronti per non perdere contatto con il treno delle prime».: «Una vittoria importante che ci serviva anche per il morale, arrivata al termine di una bella prestazione dove abbiamo mostrato carattere e concentrazione: doti, queste, che dovremmo sempre manifestare sia in casa che fuori. Adesso ci prepariamo al derby di domenica prossima sul campo del Torri in Sabina, un incontro dal sapore particolare per il nostro territorio».: «Abbiamo lavorato bene in settimana ed il risultato si è visto. Riprendiamo la corsa verso la vetta della classifica».: «Il risultato ci penalizza ingiustamente e per quanto si è visto in campo un pareggio sarebbe stato più giusto».: «Buona prestazione di tutti i ragazzi. Siamo passati meritatamente in vantaggio a metà del secondo tempo e resta il rammarico per non avere realizzato il secondo gol nelle occasioni avute. Abbiamo subìto il pareggio per una disattenzione su un calcio piazzato, con il quale hanno trovato un giocatore libero che ha calciato da dentro l'area».: «Per come si era messa la partita è un punto guadagnato: nel momento più delicato abbiamo perso la testa e siamo rimasti in dieci; da lì è scattato l'orgoglio, che ci ha permesso di pareggiare. Successivamente c’è stata una seconda espulsione ma, per nostra fortuna, è finita lì la gara».Fiamignano Equicola 25Poggio S.Lorenzo 18Selci 17Piazza Tevere* 16Moricone*, S.Susanna, Centro Italia Micioccoli 14Atletico Cantalice 13Atletico Torano, Sporting Corvaro, Cittareale 10Posta 9Torri in Sabina, Velinia 8Monte S.Giovanni 6Casperia** 3* gare in menoCittareale-CasperiaMonte S.Giovanni-VeliniaMoricone-Centro Italia MicioccoliPoggio S.Lorenzo-Piazza TeverePosta-Fiamignano EquicolaS.Susanna-Atletico CantaliceSporting Corvaro-Atletico ToranoTorri in Sabina-Selci