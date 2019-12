RISULTATI E MARCATORI, IX GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel nono turno di Seconda categoria, vince ancora la capolista Fiamignano Equicola, che porta a casa altri 3 punti con altrettanti gol rifilati al S.Susanna. Mezzo passo falso per la seconda Poggio S.Lorenzo, che divide la posta in palio con il Velinia, mentre Selci batte di misura (1-0) lo Sporting Corvaro e si piazza perciò al terzo posto in solitaria, a -1 dal secondo gradino del podio. Successo netto ed importante per Piazza Tevere, che al “Gudini” ha battuto per 3-0 la romana Moricone, mentre l’Atletico Torano esce sconfitto dal match contro Cittareale. Vittoria di misura (2-1) per l’Atletico Cantalice sui gialloblù del Torri in Sabina, mentre un gol del solito Ometto porta 3 punti importanti in ottica classifica al Centro Italia Micioccoli nella sfida interna contro la new entry Posta. Infine, primi 3 punti stagionali per Casperia, che ha battuto 4-1 i biancocelesti del Monte S.Giovanni.Atletico Cantalice-Torri in Sabina 2-1: Bernard, M.Beccarini (AC), G.Donati (T)Atletico Torano-Cittareale 1-4: Marcelli, Di Pietro, 2 Tolli (C)Casperia-Monte S.Giovanni 4-1: Benzi, Soldati, Filippi, Proni (C), Angelucci (MSG)Centro Italia Micioccoli-Posta 1-0: OmettoFiamignano Equicola-S.Susanna 3-0: M.Anselmi, Di Cesare, A.AnselmiPiazza Tevere-Moricone 3-0: Miniucchi, Petroni, CorsettiSelci-Sporting Corvaro 1-0: TessiciniVelinia-Poggio S.Lorenzo 1-1: D'Angeli (V) Mei (PSL)Fiamignano Equicola 25Poggio S.Lorenzo 18Selci 17Piazza Tevere* 16Moricone*, S.Susanna, Centro Italia Micioccoli 14Atletico Cantalice 13Atletico Torano, Sporting Corvaro, Cittareale 10Posta 9Torri in Sabina, Velinia 8Monte S.Giovanni 6Casperia** 3* gare in meno