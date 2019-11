RISULTATI E MARCATORI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel sesto turno d’andata di Seconda categoria, rallentano le prime quattro formazioni d’alta classifica: la capolista Fiamignano Equicola scivola sul campo del Cittareale e porta a casa un solo punto, mentre Selci, Atletico Torano e S.Susanna trovano tre sconfitte, rispettivamente contro Poggio S.Lorenzo, Piazza Tevere e Moricone. Ne approfittano le squadre di metà classifica per accorciare, come l’Atletico Cantalice ed il Torri in Sabina, che portano a casa 3 punti preziosi nelle sfide rispettivamente contro Monte S.Giovanni e Posta. Infine, ancora una sconfitta per il fanalino di coda Casperia, che viene battuto 3-0 dal Velinia.Sporting Corvaro-Centro Italia Micioccoli 1-0: MassimiMoricone-S.Susanna 1-0: AutogolTorri in Sabina-Posta 1-0: Di RoccoCittareale-Fiamignano Equicola 0-0Monte S.Giovanni-Atletico Cantalice 0-1: BernardPoggio S.Lorenzo-Selci 1-0: D’AngeliVelinia-Casperia 3-0: Tosoni, D'Angeli, TozziPiazza Tevere-Atletico Torano 4-0: 3 Mohammed, AutogolFiamignano Equicola 16Moricone*, Poggio S.Lorenzo 11Selci, Atletico Torano, S.Susanna, Atletico Cantalice, Piazza Tevere 10Centro Italia Micioccoli, Torri in Sabina 8Sporting Corvaro 7Posta 6Monte S.Giovanni 5Velinia 4Cittareale 3Casperia* 0