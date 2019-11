PROGRAMMA GARE, VI GIORNATA

RIETI - Si apre il sipario sulla sesta giornata del campionato di Seconda categoria. La capolista Fiamignano Equicola cercherà il sesto successo consecutivo in casa del Cittareale, mentre una delle inseguitrici, il Selci, sarà impegnato in casa del Poggio S.Lorenzo, nel big match di giornata. Le altre due pretendenti al secondo posto, Atletico Torano e S.Susanna, saranno di scena rispettivamente in casa del Moricone e del Piazza Tevere, quest’ultima in un buon momento di forma dopo le vittorie contro Selci ed Atletico Cantalice. Trasferta ostica per Centro Italia Micioccoli, che affronterà al di fuori delle sue mura amiche la matricola Sporting Corvaro, mentre la neopromossa Torri in Sabina sfiderà al “Lucchetti” la new entry Posta, con i padroni di casa che cercheranno di tornare alla vittoria, che manca dalla prima giornata. Infine l’ultima della classe, il Casperia, sarà ospitato ad Antrodoco dal Velinia, mentre i biancorossi dell’Atletico Cantalice giocheranno sul campo dei biancocelesti del Monte S.Giovanni.Sporting Corvaro-Centro Italia Micioccoli (arbitro J. Bertini di Rieti)Moricone-S.Susanna (arbitro Gilardi di Tivoli)Torri in Sabina-Posta (arbitro Iannone di Tivoli)Cittareale-Fiamignano Equicola (arbitro Ascione di Roma 1)Monte S.Giovanni-Atletico Cantalice (arbitro Petrillo di Rieti)Poggio S.Lorenzo-Selci (arbitro Urzì di Roma 1)Velinia-Casperia (arbitro Sandrelli di Rieti)Piazza Tevere-Atletico Torano (arbitro Goktas di Rieti)Fiamignano Equicola 15Selci, Atletico Torano, S.Susanna 10Moricone*, Poggio S.Lorenzo, Centro Italia Micioccoli 8Atletico Cantalice, Piazza Tevere 7Posta 6Torri in Sabina, Monte S.Giovanni 5Sporting Corvaro 4Cittareale 2Velinia 1Casperia* 0*una gara in meno