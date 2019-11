COMMENTI, V GIORNATA

Atletico Cantalice-Poggio S.Lorenzo 1-1

Di Battista (AC), Cann (PSL)

Pietropaolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Angelo Pileri (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

Atletico Torano-Velinia 2-0

2 M. Bertoldi

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Casperia-Moricone

rinviata per impraticabilità del campo

Centro Italia Micioccoli-Cittareale 3-0

3 Ometto

Fabio Angeletti (Vice Presidente Centro Italia Micioccoli)

La società Cittareale non rilascia alcuna dichiarazione.

Fiamignano Equicola-Monte S.Giovanni 3-1

A.Anselmi, F.Ottaviani, De Sanctis (FE), Caprioli (MSG)

Leonardo Valente (Dirigente Fiamignano)

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte S.Giovanni)

Posta-Sporting Corvaro 3-2

Massimi, Romani (SC)

La società Posta non rilascia alcuna dichiarazione.

Angelo Lelli (Dirigente Sporting Corvaro)

Selci-Piazza Tevere 0-1

Urbani

Federico Tessicini (Presidente Selci)

Roberto Pitotti (Allenatore Piazza Tevere)

S.Susanna-Torri in Sabina 2-0

M. Domenicis, Paolucci

Roberto Paniconi (Dirigente S.Susanna)

Simone Magrini (Direttore Sportivo Torri in Sabina)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VI GIORNATA

RIETI - Terminato il weekend sui campi reatini, oggi è tempo di analizzare tutto quello che è accaduto nella quinta giornata della competizione. La capolista Fiamignano Equicola fa 5 su 5, grazie alla vittoria per 3-1 ai danni del Monte S.Giovanni. Apertissima la sfida per la medaglia d’argento del podio, che vede ora tre formazioni a contendersi il secondo posto: Selci, Atletico Torano e S.Susanna; la prima esce sconfitta di misura nel match interno contro Piazza Tevere, la seconda trova la vittoria in casa contro il Velinia mentre la terza ottiene la terza vittoria consecutiva grazie al 2-0 al Torri in Sabina. Termina in pareggio (1-1) il big match di giornata tra Atletico Cantalice e Poggio S.Lorenzo, due squadre che conoscono bene la categoria. Torna alla vittoria il Centro Italia Micioccoli che, grazie alla tripletta del solito Ometto, conquista 3 punti importanti ai danni del Cittareale. Infine, sconfitta amara per la matricola Sporting Corvaro, che viene battuta 3-2 al 97’ dall’altra new entry di questa stagione, la formazione di Posta. Rinviata a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco la sfida tra Casperia e Moricone: nei prossimi giorni si saprà quando verrà recuperata: «Siamo andati subito in vantaggio con Di Battista. Abbiamo creato moltissime occasioni da rete, sia nel primo che nel secondo tempo. Su un “infortunio” dell’arbitro, abbiamo subìto il gol avversario: il direttore di gara ha assegnato un calcio d’angolo ai nostri avversari mentre invece la palla era finita in fallo laterale. Su quell’unica azione, da palla inattiva, abbiamo subìto il pareggio nella ripresa. Un’ottima partita da parte nostra, contro un’ottima squadra. Peccato perché abbiamo avuto numerose occasioni per poter siglare il 2-0».: «Partita equilibrata, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, vogliose entrambe di vincere: ne è uscito un pareggio! Peccato per il palo nel finale. Faccio i complimenti alla squadra e testa alla prossima!».: «È difficile commentare la sconfitta di 2-0 con l'Atletico Torano perché la prestazione dei ragazzi è stata buona ed abbiamo costruito diverse buone giocate. Certamente abbiamo commesso due errori nei gol subìti, uno per tempo da calcio d'angolo; purtroppo, non siamo stati incisivi e cattivi sotto porta nelle occasioni che abbiamo creato. Dobbiamo essere più determinati, più concentrati e più concreti nell’arco dell'intera partita».: «Partita tiratissima, vinta contro, secondo me, la migliore squadra tra quelle affrontate. Siamo andati in vantaggio durante il primo tempo grazie ad un gol di Ometto, avendo sbagliato un rigore qualche minuto prima e concedendo molto poco agli avversari. Il secondo tempo è stato caratterizzato dall'espulsione di Antonello Formichetti (espulsione discutibile per noi) che ci ha lasciato in inferiorità numerica per circa 30'. È uscito fuori il carattere dei ragazzi, che hanno portato a casa il risultato raddoppiando e triplicando negli ultimi minuti di gioco».: «Quinta vittoria su cinque gare giocate, quindi un grande applauso ai ragazzi dal nostro mistr Lucentini. Per la gara di questo weekend, siamo andati in vantaggio con un bel tiro a giro di Antonio Anselmi. Poi, a causa di un piccolo svarione difensivo, abbiamo concesso un calcio di rigore, realizzato dai nostri avversari. Siamo rientrati bene nella ripresa, portandoci prima in vantaggio con una bella incursione dalla sinistra di Federico Ottaviani per poi chiudere il risultato con il colpo di testa di De Sanctis. Forse avremmo meritato un successo più largo, ma comunque facciamo i complimenti ai ragazzi di Monte S.Giovanni, anche perché è stato bello condividere con loro il terzo tempo».: «Partita ottimamente giocata da noi. Primo tempo equilibrato: abbiamo subìto il goal al primo tiro da 25 metri, all'incrocio dei pali, intorno alla mezz'ora; meritatamente abbiamo pareggiato su calcio di rigore, quindi 1-1. Nel secondo tempo siamo partiti malino e, purtroppo, loro si sono portati in vantaggio su un bel contropiede e, a 10’ dalla fine, abbiamo subìto il terzo gol su nostra disattenzione. Comunque, siamo usciti dal campo a testa alta, contro una squadra costruita per la vittoria del campionato: i numeri parlano di 5 vittorie su 5 incontri disputati per i nostri avversari!».: «Purtroppo non è un periodo fortunato: due autoreti e un gol subito al 97’, ben oltre la fine del recupero indicato dall’arbitro, dopo aver preso la traversa del possibile 2-3 al 95’ danno l’idea della beffa subita. Dobbiamo imparare a gestire meglio il vantaggio. A volte bisogna cercare di mantenere il risultato. Il campionato è lungo e avremo modo di dimostrare quanto la classifica sia bugiarda. Abbiamo un debito con la sorte che dovrà essere saldato, prima o poi!».: «Abbiamo disputato una gara un po' sottotono e per noi si tratta di una battuta d'arresto che deve servirci per riflettere e ripartire subito con voglia di riscatto. Complimenti comunque al Piazza Tevere che ha conquistato la vittoria su questo campo dove abitualmente non concediamo nulla agli avversari».: «Una vittoria importantissima sia per i tre punti che per il morale. Meritano un plauso tutti i nostri giocatori per questo risultato che arriva nella settimana del cambio di allenatore e dell'impegno mostrato dall'intero gruppo. Ringrazio tutti, compresa la squadra avversaria per la correttezza e la sportività dimostrata sia in gara che al termine della partita».: «Come ultimamente ci capita, partite maschie giocate con ritmi alti e squadre organizzate. Il campo non ci ha permesso di esprimere il nostro gioco e neanche l'avversario, ben organizzato, ma dopo tre belle parate del portiere avversario a fine primo tempo con un bel lancio che dava la possibilità al nostro Mattia di dare il suo meglio…ed eccolo che sblocca il risultato! Secondo tempo equilibrato, a mio dire, con il sacrificio della squadra e la concentrazione giusta troviamo il modo di mandare a rete il nostro bomber Paolucci. Inoltre, avremmo potuto allargare il punteggio con Santoprete, ma purtroppo la gioia del gol è stata bloccata sul nascere prima da un palo e poi da una traversa colpita. Il resto gestito bene dai cambi e il bel lavoro richiesto ai giocatori entrati dal nostro mister Chiaretti! Aggiungo dicendo che, quando si giocano partite di questo spessore, maschie e a ritmi alti, è ben gradita l'affidabilità del direttore di gara. Avanti cosi, con rispetto per le avversarie e fieri di ciò che stiamo facendo!».: «Partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, su un campo ai limiti della praticabilità. Subiamo il gol dell’1-0 sul finire del primo tempo. Nella ripresa, nel nostro migliore momento, non ci è stato concesso un rigore netto e sacrosanto; sul capovolgimento di fronte i nostri avversari hanno siglato il 2-0, azione però viziata da una posizione di fuorigioco netta. Non ci piace recriminare, ma sicuramente il direttore di gara non è stato all’altezza della situazione in parecchi momenti della gara. Facciamo i complimenti al S.Susanna, un’ottima squadra, che ha meritato ampiamente la vittoria. Però, con decisioni arbitrali diverse avremmo potuto far fruttare un risultato diverso. Naturalmente, non cerchiamo alibi: testa bassa e pedalare!».Fiamignano Equicola 15Selci, Atletico Torano, S.Susanna 10Moricone*, Poggio S.Lorenzo, Centro Italia Micioccoli 8Atletico Cantalice, Piazza Tevere 7Posta 6Torri in Sabina, Monte S.Giovanni 5Sporting Corvaro 4Cittareale 2Velinia 1Casperia* 0*una gara in menoCittareale-Fiamignano EquicolaMonte S.Giovanni-Atletico CantaliceMoricone-S.SusannaPiazza Tevere-Atletico ToranoPoggio S.Lorenzo-SelciSporting Corvaro-Centro Italia MicioccoliTorri in Sabina-PostaVelinia-Casperia