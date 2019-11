RISULTATI E MARCATORI, V GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella quinta giornata di Seconda categoria, continua la marcia a suon di vittorie per la capolista Fiamignano Equicola, che trova il quinto successo di file grazie al 3-1 ai danni del Monte S.Giovanni. E’ sfida a tre per il secondo posto: Selci viene battuta di misura (0-1) dal Piazza Tevere mentre Atletico Torano e S.Susanna trovano i 3 punti rispettivamente contro Velinia e Torri in Sabina. Tre gol di Ometto regalano altrettanti punti al Centro Italia Micioccoli che, davanti ai propri tifosi, regola il Cittareale, mentre la sfida tra matricole va a Posta, che ha trovato il successo di misura (3-2) contro lo Sporting Corvaro. Infine, il big match di giornata tra Atletico Cantalice e Poggio S.Lorenzo (due delle più esperte della categoria) è terminato in pareggio, mentre è stata rinviata la gara tra l’ultima della classe Casperia e la formazione romana del Moricone.Atletico Cantalice-Poggio S.Lorenzo 1-1: Di Battista (AC), Cann (PSL)Atletico Torano-Velinia 2-0: M. BertoldiCasperia-Moricone: rinviata per impraticabilità del campoCentro Italia Micioccoli-Cittareale 3-0: 3 OmettoFiamignano Equicola-Monte S.Giovanni 3-1: A.Anselmi, F.Ottaviani, De Sanctis (FE), Caprioli (MSG)Posta-Sporting Corvaro 3-2: Massimi, Romani (SC)Selci-Piazza Tevere 0-1: UrbaniS.Susanna-Torri in Sabina 2-0: M. Domenicis, PaolucciFiamignano Equicola 15Selci, Atletico Torano, S.Susanna 10Moricone*, Poggio S.Lorenzo, Centro Italia Micioccoli 8Atletico Cantalice, Piazza Tevere 7Posta 6Torri in Sabina, Monte S.Giovanni 5Sporting Corvaro 4Cittareale 2Velinia 1Casperia* 0