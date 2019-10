PROGRAMMA GARE

Sabato 5, ore 15.30

Domenica 6, ore 11

Ore 15.30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si accendono i riflettori sul palcoscenico della Seconda categoria. Dopo settimane di preparazione, test ed allenamenti, finalmente in questo weekend avrà inizio la competizione. La prima giornata offre già delle sfide interessanti e sicuramente combattute. L’Atletico Cantalice, dopo la splendida stagione in Seconda dello scorso anno, ripartirà dal match contro l’Atletico Torano, mentre Piazza Tevere del neoallenatore Lorenzo Bruni affronterà la matricola Posta.Scontro tra matricole a Brusciano, dove si sfideranno Fiamignano Equicola e Casperia, mentre la neopromossa Torri in Sabina cercherà di sfruttare il fattore campo nel match contro Monte S.Giovanni. Gara di sicuro interesse sarà la sfida tra Centro Italia Micioccoli e Velinia, mentre la matricola Sporting Corvaro inizierà l’avventura nella categoria sfidando l’esperta Cittareale, desiderosa di riscatto dopo l’eliminazione in coppa Lazio. Selci, invece, ha voglia di continuare a vincere: dopo aver superato il girone di coppa, i ragazzi di mister Scaricamazza affronteranno i romani di Moricone, allenati dall’ex allenatore di Bf Sport Davide Colantoni. Infine, S.Susanna comincerà la nuova stagione con la sfida al Poggio S.Lorenzo.Centro Italia Micioccoli-Velinia (arbitro Bejan di Rieti)Fiamignano Equicola-Casperia (arbitro Merenda di Ciampino)Selci-Moricone (arbitro Mellaro di Roma 1)Sporting Corvaro-Cittareale (arbitro D’Orazi di Rieti)Posta-Piazza Tevere (arbitro Aguzzi di Rieti)Torri in Sabina-Monte S.Giovanni (arbitro Messina di Roma 2)Atletico Cantalice-Atletico Torano (arbitro Matteucci di Rieti)S.Susanna-Poggio S.Lorenzo (arbitro Khalil di Rieti)