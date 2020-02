RIETI - Vittoria importante per il Piazza Tevere, che ha battuto 2-0 in trasferta il Centro Italia Micioccoli nel derby tutto reatino grazie a due gol nella ripresa con i soliti Miniucchi e Urbani. Centro Italia che, quindi, torna a casa con 0 punti e senza una vittoria che manca da inizio del mese di dicembre.



I COMMENTI

IL TABELLINO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo tempo equilibrato, con entrambe le formazioni che si studiano e cercano di avere in mano il pallino del gioco. Il risultato è però una gara molto combattuta a centrocampo ma che regala al pubblico pochissime emozioni. Al 26’ Centro Italia che perde per infortunio Mastroiaco, sostituito dall’esperto Grillo. Pochi minuti dopo, Piazza Tevere reclama un calcio di rigore per un sospetto tocco di mano dopo una punizione battuta da Miniucchi: il direttore di gara, però, non concede il penalty. Il primo tempo si chiude a reti bianche.Ripresa più frizzante e con molta più intensità da parte dei 22 in campo. Non mancano le proteste (in campo come sugli spalti) circa l’operato del direttore di gara, apparso in difficoltà su alcuni giudizi a favore di entrambe le formazioni. Al 10’ entra in campo Urbani: il match cambia. Al 25’ è proprio il fantasista biancoverde ad andare vicino al gol con una conclusione di destro al vertice sinistro dell’area, con la palla che termina di poco oltre l’incrocio dei pali. Al 28’, il Micioccoli rimane in 10: dopo aver commesso fallo, il centrocampista dei padroni di casa Piroli viene ammonito ma, secondo il direttore di gara, esagera con le proteste e, perciò, viene espulso. Trascorre un giro d’orologio e Piazza Tevere passa in vantaggio: dalla fascia sinistra, Fenici imbecca in area di rigore Miniucchi che, di testa, insacca alla sinistra di D’Agostino. Centro Italia che, però, non ci sta e prova a pareggiare con Ometto: la punta entra in area e, da posizione centrale, tira sul primo palo ma trova prontissimo Tulisevi che salva il risultato. Al 43’, Piazza Tevere concede il bis e fa 0-2: sulla destra, il neoentrato Jamal serve in profondità Urbani che dribbla Maiezza e, dall’interno della area piccola, sigla la rete con una conclusione sul primo palo. Game, set, match. Termina così, perciò, al “Comunale” di Quattro Strade: Piazza Tevere batte in trasferta Centro Italia Micioccoli 0-2.(Vice-Presidente Centro Italia Micioccoli): «Gara decisa da un arbitraggio non all’altezza: il direttore di gara ci ha espulso un giocatore senza una vera motivazione. Da quest’episodio, poi, abbiamo subìto due gol. Risultato, a nostro avviso, non giusto!».(Allenatore Piazza Tevere): «Gara difficile, lo sapevamo. Affrontavamo una squadra che ha ottime individualità. Primo tempo equilibrato, con poche occasioni create da ambedue le squadre, che si sono studiate. Nella ripresa abbiamo inserito dalla panchina alcuni giocatori che non hanno cominciato la partita per piccoli problemi fisici ed abbiamo aspettato il calo dei nostri avversari. Siamo stati concentrati nel gestire la gara dopo essere passati in superiorità numerica. Bravi sul gol di Miniucchi dopo un cross dalla sinistra, bravi nel raddoppio di Urbani che ha chiuso la gara».D’Agostino, Carmesini, Formichetti, Nicoli (dal 11’ st. Maiezza) Cenciotti, Mastroiaco (dal 26’ pt. Grillo) S. Colantoni (dal 28’ st. Isidori), Miccioni (dal 39’ st. Aguzzi), Ometto, Piroli, Rosati. A disposizione: A. Colantoni, Giancarlo, Imperatori, Parisi. All. Fabrizio Massimi.Tulisevi, Sebastiani, Barbante, Cervelli (dal 1’ st. Fenici), Giuliani, Gunnella, Cipriani (dal 11’ st. Urbani), Miluzzi, Petroni, Polletti, Miniucchi (dal 41’ st. Jamal). A disposizone: Corsetti, Loreti, Micangeli, Tiburtini. All. Emiliano MastroiacoArbitro: Pierotti di Roma 1Miniucchi (28’ st.), Urbani (43’ st.)Espulso al 29’ st. Piroli (CIM); ammoniti: Rosati, Piroli (CIM), Cipriani, Sebastiani, Miniucchi (PT); angoli: 1-2.