RIETI - L’Atletico Cantalice è pronto a stupire, ancora. La formazione biancorossa lo scorso anno, da matricola, in Seconda categoria, si è dimostrata all’altezza delle posizioni d’alta classifica, riuscendo a posizionarsi al quarto posto. Ora, con l’imminente inizio del campionato, vi è un altro appuntamento che attenderà il club reatino: la coppa Lazio. L’intenzione della formazione cantaliciana è quella di ben figurare in entrambe le competizioni. Intanto, da quest’anno sarà Giampaolo Cervelli, famosa colonna del calcio del paese, ad allenare la squadra e il suo staff tecnico sarà composto da Gianluca Patacchiola, Massimiliano Dionisi e Pietropaolo Di Battista.E’ proprio Di Battista, tra l’altro anche ds del club, a raccontarci cosa succede in casa Atletico. Tanti i temi trattati, dal mercato alle aspettative ed obbiettivi della società. Queste le sue parole: «Anzitutto siamo molto soddisfatti di aver riconfermato tutti i giocatori che hanno partecipato con noi allo scorso campionato. Sotto il profilo mercato, stiamo cercando di collaborare con il settore giovanile del Cantalice; abbiamo fino ad ora ufficializzato tre ragazzi: i difensori Ignazio Rizzo e Luca Dini (quest’ultimo proprio dal Cantalice) ed il portiere Francesco Petrollini (anch’egli dal Cantalice). Il nostro mercato non è ancora chiuso: stiamo lavorando per poter aggregare al gruppo altri 4-5 giocatori ma per adesso non c’è ancora nulla di ufficiale. E’ nostra intenzione riuscire a portare nella nostra squadra molti ragazzi nativi del posto…ciò ovviamente porta sempre molto entusiasmo…fornisce quel qualcosa in più! Sicuramente, affronteremo un campionato difficile, poiché le squadre iscritte sono ben strutturate e ovviamente si sono rafforzate durante il mercato estivo. Giocheremo anche in coppa: sarà un buon test per confrontarci con altre realtà…cercheremo di ben figurare in entrambe le competizioni! Lo scorso anno non pensavamo, da matricola, di poter lottare per le posizioni del podio. E’ sempre difficile ripeterci, ma comunque il nostro primo obbiettivo di quest’anno sarà quello di migliorarci, partita dopo partita, cercando di fare meglio dello scorso anno, anche se sappiamo che sarà molto difficile».