PROGRAMMA GARE, XIV GIORNATA

Sabato, ore 14.30

Domenica, ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si alza il sipario sulla XIV giornata di Seconda categoria, la penultima del girone d’andata. Weekend intenso e ricco di big match e gare sulla carta equilibrate: la capolista Fiamignano Equicola sarà impegnata tra le mura amiche contro la seconda forza della competizione, il Selci, che cercherà di conquistare i 3 punti per accorciare le distanze. La terza del podio, il Piazza Tevere, sarà di scena in casa dei gialloblù del Torri in Sabina, mentre a Cantalice l’Atletico sfiderà i tiberini del Moricone. Altra sfida interessante vede la matricola Sporting Corvaro affrontare i granata del Poggio San Lorenzo, mentre è scontro tra neopromosse a Posta, dove i rossoblù ospiteranno il fanalino di coda Casperia. A Quattro Strade, Centro Italia Micioccoli affronterà l’Atletico Torano, mentre è sfida tra Santa Susanna e Velinia, due formazioni in grande forma, cercheranno i 3 punti per entrare di diritto nella lotta alle posizioni d’alta classifica. Infine, sul campo neutro di Capena, il Cittareale sfiderà il Monte San Giovanni.Centro Italia Micioccoli-Atletico Torano (arbitro Sisti di Viterbo)Fiamignano Equicola-Selci (arbitro Khalil di Rieti)Sporting Corvaro-Poggio San Lorenzo (arbitro Cento di Tivoli)Posta-Casperia (arbitro Rainaldi di Tivoli)Torri in Sabina-Piazza Tevere (arbitro Figliomeni di Roma 2)Atletico Cantalice-Moricone (arbitro Battilocchi di Rieti)Cittareale-Monte San Giovanni (arbitro La Bianca di Aprilia)Santa Susanna-Velinia (arbitro Lilla di Viterbo)Fiamignano Equicola* 34Selci 27Piazza Tevere 25Poggio San Lorenzo* 23Santa Susanna 21Velinia 20Atletico Cantalice* 17Moricone* 16Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina 15Sporting Corvaro 13Atletico Torano, Cittareale 12Posta 10Monte San Giovanni* 9Casperia 6* una gara in meno