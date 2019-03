COMMENTI, VII DI RITORNO, GIRONE C

Atletico Torano-Borgo Quinzio 1-1

F. Corsi (AT), Diallo (BQ)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

Castelnuovo di Farfa- 4Strade del Sacro Cuore 4-0

Troiani, Carconi, Valentini, M. De Angelis

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

La società 4Strade del Sacro Cuore non rilascia alcuna dichiarazione.

Quintilianum-Monte S.Giovanni 1-0

Polletti

Giuseppe Panitti (Presidente Quintilianum)

David Colasanti (Allenatore Monte S.Giovanni)

Cittareale-Selci 0-7

3 Borriello, Migliorelli, Florin, Carosi, Di Giacobbe

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Atletico Cantalice-Atletico Sabina 4-2

Dante, Di Battista, 2 Caperna (AC), Paolucci, Policastro (AS)

Pietro Paolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Piazza Tevere-Velinia 2-2

Fenici, Micangeli (PT) 2 D’Angeli (V)

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Rufinese-Equicola 1-1

Fioravanti (R), Di Girolamo (E)

Antonello Natali (presidente Rufinese)

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

S.Susanna-Poggio S.Lorenzo 2-1

Mirzat, G. Colarieti (SS), Dolari (PSL)

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

La società Poggio S.Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione.

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VIII GIORNATA

RIETI - Nella VII giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa, che ha battuto il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore. Vittoria di misura (0-1) per Quintilianum: i ragazzi di mister Moronti, grazie ad un gol del solito Polletti, si portano ora al terzo posto in classifica, in coabitazione coin Atletico Sabina ed Atletico Cantalice, quest’ultima vittoriosa proprio nel big match di giornata contro l’Atletico Sabina. Ampia vittoria per Selci (0-7), con i ragazzi di mister Scaricamazza che strapazzano il Cittareale, in trasferta. Terminano in pareggio invece le sfide che vedevano Piazza Tevere ed Equicola sfidare rispettivamente Velinia e Rufinese. Torna alla vittoria anche il S.Susanna, che si imposto con il punteggio di 2-1 ai danni del Poggio S.Lorenzo, in piena crisi di risultati.Caos e tensione nel match tra Atletico Torano e Borgo Quinzio: il match è terminato al minuto 85 sul punteggio di 1-1: bisognerà ora attendere le decisioni del Giudice Sportivo per capire se il match si sia davvero concluso regolarmente e per capire se ci siano dei provvedimenti disciplinari, che potrebbero anche ribaltare il punteggio finale e dare magari la vittoria a tavolino ad una delle due formazioni.: «La partita peggiore a cui abbiamo preso parte. Abbiamo preso botte per tutta la durata del match, insulti da parte della tifoseria avversaria. La situazione è precipitata dopo il nostro vantaggio: un nostro giocatore è stato atterrato e ancora non può muovere bene il collo...dopo il loro pareggio molto dubbio, nel pieno del nostro contropiede, il nostro centrocampista è stato atterrato in aria di rigore avversaria e, mentre era a terra, alcuni dei giocatori avversari lo hanno preso a calci, colpendo anche e soprattutto la testa del nostro ragazzo. A quel punto non potevamo rimanere a guardare e siamo intervenuti tutti, minacciando di lasciare il terreno di gioco; mancavano solo 5’ alla fine...a quel punto gli animi si sono accesi e la squadra avversaria ha iniziato a colpire anche un nostro dirigente. L’arbitro ha fischiato la fine della partita mentre eravamo tutti in campo ma, non paghi, mentre i ragazzi uscivano per raggiungere gli spogliatoi venivano raggiunti da sassate e pallonate lanciate con cattiveria e gratuitamente. Non si può temere di andare a giocare una partita…l'Atletico Torano si lamenta che tutti ce l’abbiano con loro, forse un motivo ci sarà! Abbiamo anche dovuto chiedere l’intervento delle forze dell'ordine per lasciare il campo sportivo. Il Torano continua a ribadire che abbiamo abbandonato il terreno di gioco: a loro dico che, al fischio dell’arbitro, eravamo ancora in campo, a subire le botte, i calci...dati con una cattiveria che in poche occasioni ho avuto l'occasione di vedere. Di sicuro, se il prossimo anno dovremo rincontrarli ancora in campionato o in coppa, regaleremo i tre punti senza presentarci, perché non si può andare a giocare una partita e poi invece ritrovarsi con i lividi per una settimana...Non è questo il calcio!».: «Purtroppo, i nostri avversari si sono presentati con solo 9 elementi e la partita è durata soltanto un tempo. Chiaramente c'è poco da commentare sulla partita!»: «Partita combattuta fino alla fine. Abbiamo creato molte occasioni ma, purtroppo, non siamo stati cinici, sbagliando molto. Siamo soddisfatti della prestazione, anche perché abbiamo fatto noi la partita. Continuiamo così, provando a salire il più possibile, ma senza pretese. Vorrei elogiare il nostro mister Moronti, molto bravo nel tenere a bada una squadra composta da giovani».: «Partita giocata sottotono, anche a causa del dispendio di energie nel match di recupero che abbiamo giocato durante la settimana. Siamo contenti solo della prestazione, perché abbiamo comunque tenuto aperta la gara fino al triplice fischio finale. Da domenica prossima, però, dobbiamo tornare a fare punti, in quanto le nostre inseguitrici si avvicinano e noi vogliamo rimanere minimo nella nostra posizione, tentando però si salire di qualche posto».: «Il risultato della partita dice tutto: un 0-7 pesante per noi. Ripartiamo e, per domenica prossima sicuramente recupereremo alcuni giocatori, per ritornare a livello delle altre squadre».: «Sapendo che avevamo un importante scontro diretto per le prime posizioni, in settimana ci siamo allenati con molta intensità; infatti, siamo partiti aggredendo ogni palla e, dopo un goal sprecato dai padroni di casa, abbiamo preso in mano le redini del gioco e abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0 per noi, con grande doppietta di bomber Borriello, ormai un nostro punto di riferimento. Il secondo tempo si è aperto con un goal di Migliorelli; poi, dopo l’espulsione di un loro difensore, la partita è andata in discesa e abbiamo dilagato con altre 4 reti: sempre Borriello, per la sua tripletta personale, poi a seguire Florin, Carosi e Di Giacobbe. Ora, speriamo di fare bene anche nel recupero di mercoledì prossimo».: «Bellissima partita, ricca di emozioni per i gol fatti e per le occasioni create. Abbiamo iniziato la partita vogliosi di vincerla. Purtroppo, abbiamo fallito un calcio di rigore per andare in vantaggio e la legge del calcio ci ha punito: gol sbagliato, gol subìto: abbiamo preso il gol avversario. Grazie a Dante, che si è riscattato dopo aver sbagliato il rigore, abbiamo pareggiato con un bel tiro da fuori area. Siamo passati in vantaggio con Di Battista, dopo gli sviluppi di un corner. Purtroppo, abbiamo subìto il pareggio prima della fine del primo tempo, che si è perciò concluso sul punteggio di 2-2. negli spogliatoi abbiamo caricato la squadra, capendo che potevamo e dovevamo far bene e vincere, anche per dare valore agli allenamenti svolti durante la settimana. Rientrati in campo, grazie alla doppietta di Caperna con due belle giocate, abbiamo siglato il 4-2. E’ stata una partita molto corretta, nonostante qualche scaramuccia e qualche protesta che ha portato all’espulsione di due giocatori avversari ed uno nostro. Bravi i ragazzi nell’aver portato a casa i 3 punti: questo a dimostrazione che, quando si lavora bene durante la settimana, i risultati arrivano. Ora, testa alla prossima gara».: «Finiamo il primo tempo 2-2 meritatamente…il secondo tempo prendiamo un gol sciocco, evitabilissimo; poi, fa tutto l’arbitro, che ci nega due rigori clamorosi e ci lascia in 9 per mezz’ora, espellendo anche il sottoscritto per proteste. Non credo sia corretto designare un direttore di gara di questo livello per una partita così importante. La partita è stata bella e corretta, anche in 9 ci abbiamo provato; faccio i complimenti a miei ragazzi ma anche al Cantalice. Peccato non aver giocato in parità numerica, perché probabilmente ce la saremmo giocata fino alla fine».: «Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno davvero giocato bene, mai andati in affanno se non gli ultimi minuti in cui ci siamo abbassato davvero troppo e abbiamo subito il gol del pareggio finale. Ma davvero è stato un monologo sia per possesso palla a favore che per occasioni create e allo stesso tempo sciupate, non ricordo bene quante occasioni create e non finalizzate, ma tante! Il pareggio ci sta davvero stretto per come è stata giocata la partita. Faccio i complimenti a Micangeli per il gol tanto atteso ma, purtroppo, è stato sfortunato tra vari infortuni…spero di aver ripreso il bomber che ci meritiamo!»: «Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo chiudendolo 1-0 in nostro favore. Nel secondo tempo, abbiamo subìto la loro pressione e la loro fisicità, che ha portato prima al pareggio e poi al loro vantaggio a circa 10’ dalla fine. C'è stata la nostra reazione, che ci ha consentito di pareggiare proprio in pieno recupero. I ragazzi hanno tutti lottato ed il secondo tempo non all'altezza del primo è anche merito della squadra avversaria ma dobbiamo anche imparare a gestire meglio il possesso palla e le ripartenze»: «Partita sulla carta per noi proibitiva, contro un'avversaria in crescita. Siamo andati in svantaggio su calcio di rigore all'inizio del secondo tempo e siamo rimasti in dieci per l'espulsione del nostro centrale di difesa. I ragazzi non hanno mollato e la loro tenacia è stata premiata con il gol del pareggio segnato nei minuti di recupero. Un risultato che ci tiene a pieno titolo dentro la lotta per la salvezza.»: «Partita dominata dalla nostra squadra che, quando attacca, è un bel vedere! Andiamo in vantaggio con un rigore procurato da un ispirato Luigi Romani (un lusso per la categoria), e freddamente realizzato da Di Girolamo! Attacchiamo ma il portiere locale ci nega il gol nel corso della partita almeno tre volte! Differente tasso tecnico in campo e si vede ma il calcio è uno sport bellissimo con le sue varianti (purtroppo per noi)! In dieci per espulsione di un loro giocatore a fine del primo tempo su ennesimo fallo sul nostro Napoleone, la Rufinese ci crede, tiene il campo è dagli sviluppi di un calcio d’angolo, nel recupero, sigla il gol del pareggio! Occasione mancata per noi per agganciare le posizioni di vertice! In evidenza per noi il solito Romani e Marco Anselmi quest’ultimo migliore in campo!»: «Abbiamo iniziato la gara un po’ timidi, anche perché in campo c’erano ragazzi che giocavano insieme per la prima volta, a causa di 10 defezioni della rosa, tra infortunati, squalificati ed indisponibili. Siamo però riusciti ad andare al riposo sull’1-0. Nella ripresa abbiamo creato 3-4 palle-gol nitide, siglando poi il 2-0. la gara è stata a senso unico fino al 35’ della ripresa, quando poi è arrivato il gol avversario, su rigore, che ha accorciato le distanze ed ha di fatto riaperto la gara. Nel finale abbiamo rischiato qualcosa ma, fortunatamente, abbiamo portato a casa i 3 punti. Arbitraggio tutto sommato buono. Ora, testa allo scontro diretto della prossima settimana».Castelnuovo di Farfa 60Borgo Quinzio 42Atletico Sabina, Quintilianum*, Atletico Cantalice 41Cittareale, Selci* 38Equicola* 37Atletico Torano* 33Monte S.Giovanni* 22S.Susanna* 20Piazza Tevere 18Velinia* 15Poggio S.Lorenzo* 14Rufinese* 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno4Strade del Sacro Cuore-QuintilianumAtletico Sabina-RufineseBorgo Quinzio-Atletico CantaliceEquicola-Castelnuovo di FarfaMonte S.Giovanni-CittarealePoggio S.Lorenzo-Atletico ToranoSelci-Piazza TevereVelinia-S.Susanna