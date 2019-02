© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella terza giornata del campionato di Seconda categoria, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa, che ha battuto in casa con un secco 2-0 il Poggio S.Lorenzo. Rallentano le due inseguitrici, Atletico Sabina e Borgo Quinzio, che trovano entrambe un pareggio rispettivamente contro Selci e Quintilianum. Larghe vittorie, invece, per l’Atletico Cantalice, vittoriosa contro il 4Strade del Sacro Cuore con un tennistico 6-0, Cittareale, che ha battuto 4-1 l’Atletico Torano, e per Velinia, che ha espugnato con un perentorio 0-4 il campo della Rufinese. Infine, sconfitta di misura per S.Susanna nel match contro Piazza Tevere, mentre è terminato con la vittoria dell’Equicola il match contro Monte S.Giovanni.RISULTATI E MARCATORI, III GIORNATA, GIRONE CAtletico Cantalice-4Strade del Sacro Cuore 6-0: 3 Bernard, R. Di Battista, M. Patacchiola, L. Di MuzioAtletico Sabina-Selci 1-1: Armagno (AS), Scaricamazza (S)Castelnuovo di Farfa-Poggio S.Lorenzo 2-0: Wolde, M. De AngelisCittareale-Atletico Torano 4-1: 2 Tolli, 2 Miguel (C), Coletta (AT)Equicola-Monte S.Giovanni 3-0Quintilianum-Borgo Quinzio 1-1: M. Polletti (Q), Diallo (BQ)Piazza Tevere-S.Susanna 3-2: Silvestri, Graziosi, Fantacci (PT) Sambou, Zapparella (SS)Rufinese-Velinia 0-4CLASSIFICACastelnuovo di Farfa* 47Atletico Sabina 35Cittareale 34Borgo Quinzio* 33Quintilianum*, Atletico Cantalice 32Selci* 31Equicola** 27Atletico Torano* 25Monte S.Giovanni** 19S.Susanna*, Piazza Tevere 16Poggio S.Lorenzo* 13Velinia* 11Rufinese 94Strade del Sacro Cuore 5* gare in meno