PROGRAMMA GARE, III DI RITORNO, GIRONE C

Sabato 9, ore 15

Domenica 10, ore 10.30

Ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria. Castelnuovo di Farfa, vogliosa di confermare il suo primato in classifica, affronterà in casa il Poggio S.Lorenzo, mentre le due antagoniste della capolista, Atletico Sabina e Borgo Quinzio, sfideranno rispettivamente Selci e Quintilianum, quest’ultime in un periodo di ottima forma. Desideroso di risalire la china è il 4Strade del Sacro Cuore, impegnato sul campo dell’Atletico Cantalice, mentre interessanti in ottica classifica saranno i match che vedranno Cittareale (sconfitta nel turno di recupero dal Quintilianum) e Monte S.Giovanni affrontare rispettivamente Atletico Torano ed Equicola. Infine, incontro insidioso per Piazza Tevere, che ospiterà tra le mura amiche il S.Susanna, mentre l’ex fanalino di coda Rufinese, in striscia positiva di vittorie da due giornate, se la vedrà in casa contro il Velinia.Quintilianum-Borgo Quinzio (arbitro Di Palma di Tivoli)Castelnuovo di Farfa-Poggio S.Lorenzo (arbitro Pallucca di Viterbo)Atletico Sabina-Selci (arbitro Capobianchi di Tivoli)Cittareale-Atletico Torano (arbitro Della Valle di Roma 2)Atletico Cantalice-4Strade del Sacro Cuore (arbitro Venturini di Ostia Lido)Equicola-Monte S.Giovanni (arbitro Pagnotta di Roma 1)Piazza Tevere-S.Susanna (arbitro Cecchi di Roma 2)Rufinese-Velinia (arbitro Ventura di Roma 1)Castelnuovo di Farfa* 44Atletico Sabina 34Borgo Quinzio* 32Cittareale, Quintilianum* 31Selci* 30Atletico Cantalice 29Atletico Torano* 25Equicola** 24Monte S.Giovanni** 19S.Susanna* 16Poggio S.Lorenzo*, Piazza Tevere 13Rufinese 9Velinia* 84Strade del Sacro Cuore 5* gare in meno