RIETI - Nella tredicesima giornata del campionato di Seconda categoria, pareggia la capolista Castelnuovo di Farfa contro Cittareale. Ne approfitta di questo pareggio degli uomini di mister Imperatori solo Borgo Quinzio, che ha battuto di misura il 4Strade del Sacro Cuore, mentre pareggia l’Atletico Sabina contro S.Susanna e perde l’Atletico Cantalice, caduta sotto i colpi del Quintilianum. Sconfitta ancora il fanalino di coda Rufinese per mano del Piazza Tevere, mentre Selci vince sul Velinia con un pesantissimo 11-0. Infine, rinviate per impraticabilità del terreno di gioco il match tra Monte S.Giovanni e Poggio S.Lorenzo e il derby del Cicolano tra Equicola ed Atletico Torano.: «In campo è scesa interamente la formazione della juniores, che sta anche affrontando da prima in classifica il campionato provinciale, allenata dal mister Fabio Appoloni. Abbiamo avuto altre occasioni oltre al gol, per poterci portare sul 2-0 e gestire quello che alla fine è un risultato bugiardo. I nostri avversari occupavano una zona di classifica diversa da noi ma comunque non meritavamo assolutamente la sconfitta, in quanto abbiamo affrontato la gara a viso aperto e giocando alla pari dei nostri avversari. Un plauso va ai ragazzi scesi in campo sia per la grinta che per la qualità espressa in campo. Peccato per quel minuto, sul finale, in cui abbiamo subìto il gol del 1-2».: «Siamo passati in vantaggio alla mezz’ora su calcio d’angolo con un colpo di testa di Vallone poi, qualche minuto dopo essere rimasti in 10, per una generosa espulsione, abbiamo subìto il pareggio ospite. In modo confusionario abbiamo provato lo stesso a fare la partita e vincere soprattutto quando al 60’ l’arbitro rimette in parità numerica le squadre».: «Partita abbastanza equilibrata. Abbiamo giocato un’ottima partita ed abbiamo dimostrato di essere una squadra vera, rinata. Gli acquisti che sono arrivati hanno fatto bene all’ambiente. Sono soddisfatto. Abbiamo subìto il gol del vantaggio avversario salvo poi pareggiare dopo pochi minuti. Nella ripresa la partita si è fatta più viva e più maschia, con due espulsioni per parte...diciamo che l’arbitro ha forse perso un po’ la bussola nel finale».: «Risultato che ci penalizza, visto che avremmo meritato sicuramente la vittoria! Nel primo tempo abbiamo rischiato di andare subito sotto ma poi abbiamo creato almeno tre occasioni clamorose! Nel secondo tempo siamo andati in svantaggio grazie ad un gran gol dei nostri avversari ma poi è stato un assedio! Abbiamo pareggiato, colpito un incrocio e ci siamo divorati almeno 2 gol clamorosi per andare in vantaggio! Il calcio è questo: se non la butti dentro non vinci! Finale nervoso da entrambe le parti!».. «Abbiamo fatto un buon primo tempo ma ho dovuto sostituire il portiere e difensore centrale. Siamo entrati bene nel secondo tempo e, dopo 5’, Tolli ha fatto un gran gol. Dopo la nostra rete, loro hanno attaccato e sono arrivati al pareggio a 20 minuti dalla fine».: «Sono felice della prestazione dei miei ragazzi. Gli ottimi risultati delle ultime partite stanno dimostrando la nostra crescita dal punto di vista del gioco. Ora ci attende un altro scontro diretto con Cittareale, che ci dirà la verità sulla nostra crescita. L’obiettivo playoff è sicuramente alla nostra portata».: «Brutta partita per quanto fatto dalla squadra e, inoltre, posso affermare che è c’è stato un brutto arbitraggio. Ancora stavamo finendo di festeggiare le vacanze natalizie o, quantomeno, abbiamo risentito della pausa del campionato. In settimana cercheremo di riprenderci e di pensare alle prossime partite. Partita assolutamente da dimenticare».: «Partita equilibrata, dove troviamo il vantaggio su una incertezza del portiere ospite ma subiamo il sorpasso di Piazza Tevere. Il loro terzo goal viziato da un fuorigioco di due metri ci ha tagliato le gambe. Partita con un finale nervoso a causa di un fallaccio commesso da un giocatore ospite. Dobbiamo abbandonare le giocate individuali ed esprimere un gioco più corale».: «Partita strana, iniziata con uno svantaggio strano. Ma abbiamo subito preso campo e pareggiato con una bella azione corale, sbagliate altre 2 occasioni clamorose per poi passare sul 2-1. Buona la reazione, secondo tempo 3-1 e partita che sembrava finita se non fosse un rigore (quantomeno dubbio) che la riapre a 15’ dalla fine. Alla fine, portiamo meritatamente a casa il risultato. Dispiace e chiedo scusa a nome della Società per il pessimo spettacolo sul finale: tutti hanno dato eccessivamente in escandescenza, soprattutto sugli spalti».: «Abbiamo incontrato una squadra con troppe forze giovani e inesperte ed è stato tutto facile, abbiamo chiuso il primo tempo con un netto 2a0 ma nel secondo tempo la voglia di mettere in pratica tutto il lavoro fatto con sacrificio e chiudere la partita era tanta. I miei ragazzi sono entrati in campo concentrati e cinici pressando e non lasciando spazi agli avversari, ogni passaggio ogni giocata era un pericolo e come gli ospiti hanno mollato abbiamo dilagato con un largo e strameritato 11-0. Voglio fare i complimenti ai dirigenti avversari per la loro sportività e la tranquillità che non era facile da mantenere dopo una sconfitta simile».: «Bruttissima prestazione. Primo tempo chiuso 2-0 per il Selci, secondo tempo prestazione sconcertante e punteggio finale pesantissimo».Castelnuovo di Farfa 35Borgo Quinzio 28Atletico Sabina 27Atletico Cantalice, Cittareale 24Selci 23Atletico Torano* 21Quintilianum* 19Equicola 18*Monte S.Giovanni* 15S.Susanna* 13Piazza Tevere 12Poggio S.Lorenzo* 104Strade del Sacro Cuore 6Velinia 5Rufinese 2* gare in menoAtletico Torano-Atletico SabinaBorgo Quinzio-EquicolaCittareale-QuintilianumPiazza Tevere-Castelnuovo di FarfaPoggio S.Lorenzo-4Strade del Sacro CuoreS.Susanna-RufineseSelci-Atletico CantaliceVelinia-Monte S.Giovanni