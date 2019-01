PROGRAMMA GARE, XIII GIORNATA, GIRONE C

Sabato 5, ore 14.30

Ore 14.45

Domenica 6, ore 10.30

Ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ritornano in campo le 16 squadre militanti nel campionato di Seconda categoria, per giocare le 13esima giornata del girone d’andata, la prima del nuovo anno. La capolista Castelnuovo di Farfa giocherà in casa contro Cittareale, mentre le tre inseguitrici, Atletico Sabina, Borgo Quinzio ed Atletico Cantalice, se la vedranno rispettivamente contro S.Susanna, 4Strade del Sacro Cuore e Quintilianum. Selci, intanto, ospiterà il Velinia, mentre il fanalino di coda Rufinese se la vedrà, tra le mura amiche, contro la formazione del Piazza Tevere e Poggio S.Lorenzo sarà ospitato dal Monte S.Giovanni. A rischio rinvio per impraticabilità del campo il derby che vedrà in campo Equicola ed Atletico Torano, a causa della neve che in questi due giorni è scesa ad imbiancare i tetti di Borgorose. Infine, dalle decisioni del Giudice Sportivo emerse nella giornata di ieri, è stata assegnata la sconfitta a tavolino, un’ammenda da 250€ (seconda rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica al 4Strade del Sacro Cuore, in quanto nella scorsa giornata la società reatina non si è presentata alla sfida contro l’Atletico Torano, al quale è stata assegnata la vittoria a tavolino.Quintilianum-Atletico CantaliceSelci-VeliniaCastelnuovo di Farfa-CittarealeAtletico Sabina-S.SusannaEquicola-Atletico ToranoMonte S.Giovanni-Poggio S.LorenzoRufinese-Piazza Tevere4Strade del Sacro Cuore-Borgo QuinzioCastelnuovo di Farfa 34Atletico Sabina 26Borgo Quinzio 25Atletico Cantalice 24Cittareale 23Atletico Torano 21Selci 20Equicola 18Quintilianum* 16Monte S.Giovanni 15S.Susanna* 12Poggio S.Lorenzo 10Piazza Tevere 94Strade del Sacro Cuore 6Velinia 5Rufinese 2* gare in meno