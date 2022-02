Grande appuntamento al Teatro Flavio: in scena Enrico IV con Sebastiano Lo Monaco

RIETI - Altro grande appuntamento per la Stagione Teatrale al Flavio Vespasiano di Rieti. Sebastiano Lo Monaco si fa grande interprete del dramma in tre atti di Luigi Pirandello Enrico IV, regia e scene di Yannis Kokkos in scena il 26 febbraio ore 21 al Teatro Flavio Vespasiano grazie alla collaborazione tra il Comune di Rieti e Atcl, Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da Mic – Ministero della Cultura e Regione Lazio.