Alessandra Lancia

RIETI - Alunni e studenti in picchiata e dei 29 istituti attivi in provincia, 9 risultano sotto dimensionati rispetto agli standard ministeriali (600 le presenze minime necessarie, che scendono a 400 nei comuni montani) e rischiano smembramenti e/o accorpamenti. In città spicca il caso dell’istituto Varrone, che nemmeno tenendo sotto lo stesso tetto liceo Classico, liceo Artistico e istituto per Geometri arriva a quota 600 iscritti. In provincia rischiano gli istituti comprensivi di Cittaducale, Cantalice, Petrella Salto,...