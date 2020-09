RIETI - Le difficoltà delle connessioni internet per raggiungere gli studenti interessati dalla didattica a distanza, le (in)certezze sugli spazi scolastici, le visite mediche che andranno effettuate ai lavoratori scolastici fragili, i dubbi sul trasporto Cotral, le cattedre e i referenti Covid mancanti e la coincidenza con il referendum del 20 e 21 settembre. Sono ancora troppi i problemi della scuola reatina, così tanti da spingere i dirigenti scolastici degli istituti superiori di Rieti (l’Alberghiero “Costaggini”, i licei scientifico “Jucci” e Magistrale “Elena Principessa di Napoli”, il tecnico-industriale “Rosatelli” e il Cpia, l’istruzione per adulti) e delle scuole comunali (infanzia, elementari e medie) a inviare, ieri, due distinte lettere al sindaco Antonio Cicchetti, per chiedere il rinvio dell’inizio delle lezioni al 24 settembre, dopo che martedì pomeriggio la Regione Lazio ha confermato l’inizio per il 14 settembre, lasciando però i sindaci liberi di scegliere diversamente e generando così già diversi rinvii nel Reatino e in Sabina.

Le criticità

Le maggiori difficoltà sono quelle segnalate dai presidi degli istituti superiori, come le connessioni internet per gli studenti che dovranno essere raggiunti dalla Dad, problematica «che si determina anche all’interno delle sedi scolastiche per il sovraccarico di utilizzo, avendo diviso in aule adiacenti le classi più numerose che frequentano in sede. In queste ore la Provincia sta tentando di risolvere la problematica, ma non vi è alcuna certezza che per il 14 settembre sia tutto risolto». Si aspettano anche «certezze sugli spazi scolastici. A oggi, mancano ancora numerose aule e per il Convitto Alberghiero, che dovrà dividere gli studenti frequentanti in due strutture diverse, non c’è certezza sul secondo immobile da utilizzare». Per il personale scolastico che si dichiarerà fragile, «stiamo predisponendo le visite da parte dei medici competenti e le segnalazioni all’Inail», scrivono i dirigenti, ma si tratta di «procedure iniziate», che hanno bisogno di più tempo per essere concluse. «Non conosciamo ancora la situazione dei trasporti regionali in relazione agli orari di ingresso e uscita» proseguono i presidi e «non sono stati ancora assegnati i fondi regionali per l’affidamento dell’assistenza specialistica agli alunni disabili»; dulcis in fundo, «non sono state completate le operazioni di assegnazione delle cattedre vacanti e dei posti» del personale Ata, oltre al fatto che «l’Asl non ha comunicato ancora i nominativi» dei referenti Covid. Sul fronte delle scuole comunali (che «esprimono piena solidarietà ai dirigenti degli istituti superiori») invece, «il problema più rilevante, tra gli altri, è costituito dalla carenza di organico derivante dai ritardi nel conferimento dei posti di ruolo e degli incarichi annuali, tuttora in fase di esecuzione - scrivono i dirigenti scolastici. - A ciò si aggiunge la tematica dei “lavoratori fragili”, sui quali ancora non è stata fatta chiarezza; lavoratori che, nel caso dei docenti non potranno essere presenti in classe sin dai primi giorni e per i quali, allo stato attuale, non possiamo nominare un supplente. Di primaria importanza anche la necessità di comunicare per tempo alle famiglie le determinazioni assunte e la nuova organizzazione delle lezioni, indispensabile per un rientro sereno, oltre che sicuro». Non bastasse tutto questo, c’è «la coincidenza del rientro in classe con la data del referendum», che «complica ulteriormente il quadro», con altre tre giornate di lezione perse, tra votazioni e necessaria sanificazione delle aule.

I dubbi

In Comune, ieri, il sindaco ha trascorso tutta la giornata a ragionare sul da farsi insieme a giunta e dirigenti. I dubbi riguardano infatti la natura stessa dell’ordinanza comunale, che un sindaco può firmare per casi di estrema urgenza o perché l’atto assume decisioni su materie di competenza comunale. Ma il fatto che una delle due lettere sia stata firmata dai presidi delle scuole superiori, sollevando spesso problemi di competenza non del Comune (come i trasporti Cotral o le visite mediche) ha prolungato l’attesa del Comune sul decidere di produrre o meno l’ordinanza la quale, pronunciandosi su questioni non di competenza di Palazzo di Città, potrebbe esporre l’ente al rischio di impugnazione dell’atto, rischiando così di trasformare la riapertura del 14 o del 24 in uno scontro all’arma bianca tra i sostenitori delle due date.

Slittamento ufficiale

Intanto alcuni Comuni hanno deciso un rinvio della partenza il 24 settembre: al momento, sono Cantalupo, Casperia, Castelnuovo di Farfa e Poggio Nativo. Rinvio al 24 anche per l’Alberghiero Costaggini. Amatrice sta valutando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA