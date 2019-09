RIETI - Si infiamma la polemica sul piano di accorpamento delle scuole della provincia in via di approvazione in questi giorni. «L'ufficio scolastico provinciale non può essere criticato per il piano di dimensionamento», attacca il direttore Giovanni Lorenzini replicando alle proteste della politica e ai maldipancia dei sindaci. «Non voglio certezze per gli istituti dei loro paesi».



L'ARTICOLO COMPLETO

SULL'EDIZIONE IN EDICOLA

OGGI, LUNEDI' 30 SETTEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA