Assistenza e vigilanza a bordo degli scuolabus del Comune di Rieti: pubblicata la manifestazione di interesse

RIETI - L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rieti Giovanna Palomba comunica che, al fine di migliorare il servizio di trasporto scolastico comunale, è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, rivolto alle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, per la realizzazione di attività di assistenza e vigilanza da parte di operatori volontari a bordo degli scuolabus comunali.

Questo progetto, fortemente voluto dall’Assessorato, nasce sia per dare una risposta ad alcune famiglie che avevano sollecitato l’amministrazione comunale affinché fosse presente sulle vetture una figura di riferimento, sia sulla necessità, stante il periodo di emergenza sanitaria in atto, di garantire adeguate misure di distanziamento sociale ed altresì promuovere nei giovani utenti comportamenti corretti sull’utilizzo dei mezzi pubblici.

«Un servizio nuovo e importante per la città, che attraverso la valorizzazione del fondamentale ruolo sociale e civile degli Enti del Terzo Settore, mira a rassicurare le famiglie – spiega l’assessore Giovanna Palomba - soprattutto in questo delicato momento storico, fornendo loro un servizio pubblico particolarmente attento e qualitativamente migliore in grado di tutelare i ragazzi da più punti di vista, sanitari, sociale ed educativo».

Le Associazioni interessate possono prendere visione dell’avviso e scaricare i relativi allegati necessari alla partecipazione sull’Albo Pretorio online del Comune di Rieti, al seguente link:

http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=91817&page=1

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali ai seguenti contatti 0746/287869 -287870 oppure inviare una mail al seguente indirizzo mail servo@comune.rieti.it

Il termine di scadenza per presentare l’istanza di manifestazione di interesse è fissato per le ore 12.00 del 01/03/2021.

Le domande complete della documentazione richiesta potranno essere inviate o tramite consegna a mano presso l’Ufficio URP del Comune di Rieti, piano terra del Palazzo comunale negli orari di apertura previsti:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13

Martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Oppure via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.rieti.it

