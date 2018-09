RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino. Torna a Borbona, fino a oggi, il Festival regionale del Canto a Braccio, che quest’anno giunge alla tredicesima edizione....

RIETI - Come da pronostico i padroni di casa di Brindisi si aggiudicano 75-67 la semifinale del Trofeo Elio Pentassuglia sulla Zeus Energy Group Npc che domani pomeriggio alle 17.45 affronterà...

RIETI - Non solo la parte sportiva, capace di regalare comunque emozioni. Il Memorial Stanislao Pietropaoli, come ogni anno, è stato l'occasione per presentare alla città tutte le...