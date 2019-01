RIETI - Quando gli agenti della Polstrada lo hanno fermato - al termine di una condotta decisamente spericolata alla guida di uno scuolabus - aveva candidamente dichiarato di dover raggiungere Michael Schumacher a Imola. Disavventura giudiziaria per un uomo, autista per conto di una ditta di servizi privata che aveva in appalto il trasporto scolastico dei giovani alunni della scuola materna di un piccolo centro sabino. Su di lui l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, reato sul quale però incombono ormai i termini della prescrizione.



