RIETI - Piatti di carta, tovalgioli sporchi e forchette di plastica, da giorni, ormai, giacciono al lato (e non all'interno) dei secchi della raccolta differenziata collocati nel cortile della scuola materna di Vazia.



Lo stato di degrado in cui verso quello spiazzo non è sfuggito agli "occhi" dei genitori che hanno segnalato il fatto chiedendo "dove sono gli operatori ecologici dell'Asm? Perché nessuno ancora passa a raccogliere questo schifo?". Le foto non lasciano spazio all'immaginazione, né tantomeno alla fantasia: quell'immondizia va rimossa quanto prima.