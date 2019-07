© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Pubblicato, dal Comune di Rieti, l’avviso per il trasporto scolasticoL’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che è stato pubblico l’avviso per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per il periodo 2019/2020.I genitori degli studenti residenti nel Comune di Rieti e frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado per gli alunni con disabilità, interessati alla fruizione del servizio di trasporto scolastico, sono invitati a presentare la richiesta di ammissione compilandola su appositi modelli disponibili presso l’Urp del Comune di Rieti – Piazza Vittorio Emanuele II – con orario: lunedì – venerdì 8.30 – 13, martedì – giovedì 15.30-17.30 oppure scaricandoli dal sito istituzionale al seguente link, dove sono pubblicate tutte le info:http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=73979La richiesta deve essere presentata entro il 31 agosto.L’ammissione al servizio è subordinata alla compatibilità della richiesta con i percorsi degli scuolabus definiti in modo da soddisfare il maggior numero di utenti.