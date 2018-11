© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A scuola di teatro da Giovanni Leuratti. La proposta è quella, collaudatissima, de Letreffe: Fiducia, Follia, Fantasia. Gli obiettivi sono invece due: scoprire nuovi talenti, che possano andare a rinvigorire le compagnie amatoriali locali o magari intraprendere una vera carriera professionale, ma anche condurre gli allievi a relazionarsi e a comunicare con gli altri con più serenità, acquisendo maggiore fiducia in se stessi, senza per questo provare a diventare attori o attrici. La scuola di Leuratti compie quest’anno undici anni e si presenta al pubblico con una lezione aperta venerdì 16 alle 18 al Piccolo Teatro dei Condomini, in via di Mezzo 184, in collaborazione con il Gad Sipario Aperto. Le proposte sono di tre tipi: c’è un corso di educazione alla teatralità per bambini dai 6 ai 13 anni,; un corso propedeutico di recitazione per ragazzi dai 14 ai 19 anni e un corso di recitazione per adulti.