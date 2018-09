L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Gli studenti ci sono e ci sono anche le aule che li ospitano, anche se non tutte ricomprese in istituti in grado di superare la prova della sicurezza sismica, vedi la Sacchetti Sassetti dove 180 ragazzi del Pedagogico faranno rientro nella loro sede soltanto mercoledì 3 ottobre.Ma oltre a questo aspetto, fondamentale a dire il vero, c’è altro elemento altrettanto basilare che nel Reatino continua a difettare: i docenti. A tre settimane dall’inizio delle attività didattiche - ma in alcuni casi le scuole hanno aperto già da un mese, come ai Geometri di Rieti e al Rosatelli - diverse cattedre restano ancora vuote.Ed ecco orari provvisori, lezioni ridotte e professori costretti a fare i globe trotter da un’aula all’altra per coprire le carenze di organico e garantire un orario minino di lezioni. Drammatica, infine la situazione degli insegnanti di sostegno, quasi ovunque assenti.