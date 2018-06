di Samuele Annibaldi

RIETI - Rivedere i parametri che oggi collocano le scuole, che di fatto insistono su territori di Comuni montani, fuori dal circuito delle «scuole di montagna». Si fa portavoce della battaglia il deputato reatino Paolo Trancassini (Fratelli d’Italia), deciso a mettere fine a questo paradosso tutto italiano che non considera scuole montane alcune realtà, malgrado si trovino in territori montani, con tutto ciò che ne consegue. In primis, la possibilità, oggi negata, di stare nei numeri minimi richiesti (da...