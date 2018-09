© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La scuola dell’Infanzia De Juliis giovedì scorso, 20 settembre, ha riaperto i battenti per riabbracciare i piccoli alunni dai 3 ai 5 anni dell’Istituto Comprensivo “Angelo Maria Ricci”. I bambini, accolti dalle loro maestre, hanno potuto prendere posto nelle spaziose aule della coloratissima scuola, che garantisce i massimi standard di sicurezza.Infatti l’edificio per diversi mesi è stato interessato da lavori di ristrutturazione in modo da adeguarlo alle nuove norme antisismiche, così ora garantisce una maggiore sicurezza in caso di non auspicabili eventi tellurici, purtroppo frequenti nelle nostre zone.In tempi record gli operai del Comune ed il personale insegnante e Ata dell’Istituto hanno provveduto al trasloco nei nuovi locali affinché tutto fosse pronto per accogliere i piccoli allievi, i quali potranno tranquillamente giocare ed imparare in spazi a misura di bimbo assai confortevoli (tutte le aule sono dotate di parquet).Soddisfatta, ovviamente la dirigente scolastica Paola Testa che ringrazia il personale della scuola e del Comune e l’Ufficio tecnico dell’Amministrazione comunale. Soddisfatti anche i genitori che nella scuola dell’Infanzia De Juliis vedono i loro figli portare avanti il loro percorso di crescita in tutta sicurezza.