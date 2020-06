RIETI - Anche la scuola avrà la sua fase 3, coi servizi strettamente connessi, ad iniziare dal trasporto scolastico e dai servizi mensa. Se la pandemia ha investito in pieno anche la scuola, è pur vero che la didattica a distanza e gli istituti chiusi hanno permesso di reggere l’impatto provocato dal Covid.

Tra tre mesi però si torna in aula e bisogna prendere coscienza che i problemi per la scuola non sono tanto quelli attuali, ma quelli di settembre che, se non si inizia a pensare come risolverli già oggi, si corre il rischio che condizioneranno l’avvio del prossimo anno scolastico. Il sindaco di Forano Marco Cortella in un suo recente post ha sollevato il problema partendo dal trasporto scolastico.

Scuolabus. «A oggi – spiega Cortella - non è chiaro dalle normative come dovremmo garantire il servizio. Sugli scuolabus è difficile mantenere il distanziamento, cosa facciamo? Avremo più scuolabus o meno trasportati? Come ci adeguiamo e con quali risorse? Quanti giri extra con pochi alunni alla volta dovremo fare per non creare assembramenti nei mezzi? Con quali orari dato che si parla di entrate a scuola scaglionate? Domande alle quali il legislatore dovrà rispondere, prevedendo risorse per i Comuni se dovremo adeguare e modulare il trasporto scolastico in maniera diversa da come è stato finora. Un Comune – spiega Cortella - eroga servizi, il sindaco che deve tutelare i dipendenti e gli utenti, ed è anche autorità sanitaria locale, ha ripercussioni penali e civili immense e pur accollandosele potrebbe non bastare se non è messo nelle condizioni di attuare misure atte a evitare i contagi».

Mense scolastiche. Cortella tocca un tema che prima che si torni a scuola dovrà trovare risposte, così come la questione mense e la loro gestione con le nuove regole. Da capire, poi, quando si tornerà sui banchi, visto che il 20 e 21 settembre pare si voti, referendum e amministrative in alcuni comuni: a inizio settembre, il 15 o il 23?.

