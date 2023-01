Rieti, guasto al riscaldamento della scuola Sisti: diversi studenti tornano a casa

RIETI - Guasto all'impianto di riscaldamento della scuola Sisti di Rieti. Il problema tecnico, da quanto emerso, non sarebbe di immediata soluzione.

Diverse famiglie stanno arrivando alla scuola per prendere in anticipo i propri figli. Un problema, quello odierno, sulla permanenza nelle aule non riscaldate, che ovviamente coinvolge tutti, docenti, personale Ata, dirigenti e studenti.

Verifiche in corso sull'impianto, in vista della riparazione il prima possibile.