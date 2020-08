RIETI - Giornata calda sul fronte scuola, quella di ieri, con gli uffici dei sindacati presi d’assalto: si stanno perfezionando le immissioni in ruolo, ma al mattino erano prima state comunicate le sedi disponibili poi, per un intoppo, subito riannullate. Si sta procedendo ora, per non far trovare troppe situazioni da risolvere al suono della prima campanella, il 14 settembre, per le presenze in cattedra dei docenti. Il rischio di vedere cattedre vuote alto. «Molte delle graduatorie dalle quali si prendono i docenti per essere immessi in ruolo - spiega il segretario provinciale dello Snals, Luciano Isceri - sono esaurite o quasi. Questo di per sé è già un problema. A oggi, parlando della situazione generale, e nel Reatino non si farà eccezione, dei posti in ruolo promessi per l’inizio dell’anno scolastico, con proclami che ascoltiamo da mesi e con settembre alle porte, ne vedremo sì e no la metà». Isceri poi punta il dito su una situazione particolarmente delicata in questo momento, quella delle presidenze.

Le priorità

«In una fase come questa - spiega - al rientro dopo un lungo lockdown e dopo mesi di incertezze, c’è bisogno di linee guida chiare e definitive, con una organizzazione che dovrà per forza di cosa essere capillare: oltre all’assunzione di responsabilità che fa capo ai dirigenti dei vari istituti, necessita di situazioni consolidate. Invece la situazione del Reatino dal punto di vista dei dirigenti, a oggi, vede che nella provincia di Rieti su 29 dirigenze risultano 3 (dimensionate) non assegnate: Liceo Rocci di Passo Corese-Fara in Sabina, I.C. di Poggio Moiano e I.C. di Contigliano. La situazione generale pertanto vede oltre le tre sedi vacanti di Poggio Moiano, Contigliano e del Rocci, 5 sedi sottodimensionate (Montasola, Leonessa, Amatrice, Antrodoco, Petrella Salto), 2 sedi Magliano Sabina (assenza del titolare e quindi in reggenza dallo scorso anno) e Istituto Luigi di Savoia di Rieti col dirigente che non c’è perché nominato dirigente in Umbria con incarico ispettivo. Un paradosso: i dirigenti reatini costretti a “migrare” nelle regioni più disparate e presidenze che qui restano vuote». Il rischio che evidenzia Isceri è anche quello di vedere una marea di situazioni di istituti in reggenza, presidi che dovranno dividere il tempo su più istituiti contemporaneamente, proprio in un momento dove la figura del dirigente servirebbe a tempo pieno un po’ ovunque. «Il rischio vero - conclude Isceri- è che alla riapertura delle scuole si verificheranno problemi di caos, in virtù di personale mancante e di una organizzazione che quest’anno necessita di attenzioni particolarissime e massime, molto più che in passato».



