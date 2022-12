“Information Exchange Event ‘22”, esercitazione alla Scuola Nbc

RIETI - Dal 6 all’8 dicembre, il Cbrn (Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare) Area Control Centre della Scuola Nbc ha partecipato all’esercitazione Nato di osservazione e segnalazione (Warning and Reporting) degli eventi Cbrn “Information Exchange Event ‘22”, inclusa tra le attività “Nato - Smart Defence Project”.

L’esercitazione, diretta dal “Cbrn Area Control Centre” della Repubblica Ceca, ha visto la partecipazione dei Centri di Italia, Bulgaria, Polonia, Romania e Ungheria.

Oltre al citato Cbrn Area Control Centre, vertice nazionale dell’organizzazione di Warning and Reporting (W&R), per l’Italia hanno partecipato anche: Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito (Zone Control Centre), i Comandi delle Forze Operative Nord e Sud, il Comando delle Truppe Alpine, il Comando in Capo della Squadra navale ed il Comando delle Operazioni Aerospaziali (Collection Centre), nonché il 7° Reggimento Difesa Cbrn, Nave “Duilio” e l’Aeroporto militare di Aviano (Sub Collection Centre).

Obiettivi dell’attività in argomento sono stati quelli di: addestrare i Centri di Warning and Reporting nelle procedure standard Nato e nazionali, incrementare la capacità di scambio di informazioni Cbrn tra i diversi Centri partecipanti, aumentare la cooperazione internazionale con particolare rilievo per la gestione di eventi di natura transfrontaliera